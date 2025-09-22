Kampti : La Relève de Bouti sacrée championne de la 5ᵉ édition du tournoi Oualkoye Foot Talent U15

Kampti, 20 sept. 2025 (AIB)-La Relève de Bouti a remporté, aux tirs aux buts (3-2), la finale de la 5ᵉ édition du tournoi Oualkoye Foot Talent des moins de 15 ans, ce samedi 20 septembre 2025 à Kampti, après un score nul et vierge au terme du temps réglementaire.

Lancée le 9 septembre avec la participation de 11 équipes composées exclusivement d’enfants de moins de 15 ans, la compétition a connu son apothéose en présence du président de la délégation spéciale (PDS) de Kampti, de son secrétaire général, du parrain M. Soré Ali, ainsi que des co-promoteurs du tournoi, Zakaria Ouédraogo et Abdoulaye Sawadogo.

S’exprimant au nom des promoteurs, M. Zakaria Ouédraogo a salué la mobilisation des équipes et du public :

« Nous avons initié ce tournoi pour offrir une vitrine aux jeunes talents de Kampti. Voir cette ferveur populaire et cet esprit de fair-play nous encourage à persévérer et à faire encore mieux pour les prochaines éditions. »

Pour sa part, le parrain M. Soré Ali a félicité l’ensemble des participants et réaffirmé son soutien :

« Le sport est un puissant facteur de cohésion sociale et un levier pour l’épanouissement de notre jeunesse. Je reste engagé aux côtés des promoteurs et des autorités locales pour accompagner de telles initiatives. »

Avec ce nouveau sacre, la Relève de Bouti inscrit son nom au palmarès d’un tournoi qui, en cinq éditions, s’impose déjà comme un rendez-vous majeur du football de formation dans la commune de Kampti.

Agence d’Information du Burkina

HN/ata