Kadiogo : Sonar remporte la 7ᵉ édition de la coupe de l’APSAB

Ouagadougou, 28 novembre 2025 (AIB)-L’équipe de Sonar Assurances, en tenue blanche et bleue, a remporté vendredi à Ouagadougou la finale de la 7ᵉ édition de la coupe de l’Association professionnelle des sociétés d’assurance du Burkina (APSAB). Elle s’est imposée face à la formation de Sanlam Allianz, au terme d’une rencontre disputée sur le terrain Champions League de la ZAD.

Du coup d’envoi au coup de sifflet final, les deux formations se sont rendu coup pour coup, se quittant sur un score d’un but partout à l’issue du temps réglementaire.

Sonar a ouvert le score dès la 4ᵉ minute grâce à Abdou Ramané Barry (dossard 9), avant que Fatao Ouédraogo n’égalise pour Sanlam en seconde période.

Il a fallu la séance des tirs au but pour départager les deux équipes. Plus réalistes, les représentants de Sonar Assurances se sont imposés par 3 tirs contre 1, décrochant leur premier trophée dans cette compétition. L’équipe repart avec une coupe, des médailles et une enveloppe financière.

Pour le capitaine de Sonar, Amoussou Apollinaire, cette victoire suscite « un sentiment de joie et d’émotions ».

« On savait que l’adversaire était de taille, mais on s’est parlé, on s’est encouragé, et voilà le résultat. Le match n’a pas été facile », a-t-il confié, saluant la combativité de Sanlam Allianz, tenant du titre.

Le président de l’APSAB, Si Salifou Traoré, Directeur général SanlamAllianz souligné l’esprit de confraternité qui a marqué cette finale.

« Au-delà des clivages entre compagnies, nous sommes une même famille de l’assurance.

Les équipes ont montré beaucoup de combativité, mais pour nous, l’essentiel reste la confraternité, l’amitié et la joie de se retrouver entre collègues », a-t-il déclaré, avant de rappeler que le sport demeure « un puissant facteur de rassemblement ».

En plus des récompenses attribuées au vainqueur, le finaliste a reçu des médailles et une enveloppe financière. Les équipes classées troisième et quatrième ont également été distinguées.

Les distinctions individuelles n’ont pas été oubliées : le meilleur buteur, le meilleur joueur ainsi que les deux meilleurs gardiens se sont vu attribuer des trophées accompagnés d’enveloppes financières.

À travers cette initiative inscrite dans le cadre des 72 heures de l’Assurance au Burkina Faso, l’APSAB entend promouvoir la cohésion sociale et valoriser un secteur vital pour l’économie nationale.

Agence d’Information du Burkina

HEY/ata