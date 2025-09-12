‎Burkina-Décentralisation-États généraux-Clôture

‎Kadiogo : Les États généraux de la décentralisation adoptent des recommandations pour une gouvernance locale inclusive et efficace

‎Ouagadougou, 12 sept. 2025 (AIB)-Le ministre en charge de l’Administration territoriale, Émile Zerbo, a clos vendredi, les États généraux de la décentralisation, sous le thème : « Quelle décentralisation pour un développement local et une meilleure contribution à la sécurisation du territoire .» La cérémonie de clôture s’est déroulée en présence du gouverneur de la région du Centre, Abdoulaye Bassinga, du secrétaire général du ministère ,président du comité d’organisation, Saïdou Sankara, et plusieurs autres personnalités, dont des représentants des institutions, des collectivités territoriales, de la société civile, des autorités coutumières et religieuses, ainsi que des jeunes et des femmes.

‎Tenus du 10 au 12 septembre 2025, les États généraux ont réuni 181 participants, issus de la Présidence du Faso, de la Primature, de l’Assemblée législative de Transition, des départements ministériels, d’organisations non-gouvernementales, d’universités, de structures communautaires et de cadres du ministère de l’Administration territoriale et de la Mobilité.

Les gouverneurs, présidents des consultations régionales organisées du 25 au 27 août dernier, y ont également pris part, permettant d’assurer une représentativité nationale.

‎Dans son discours de clôture, le ministre Émile Zerbo, parlant au nom de son excellence le capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, Chef de l’État, a félicité les participants pour la qualité des échanges et la pertinence des recommandations formulées et leur sens de responsabilité, de dialogue et de patriotisme, qui ont permis d’analyser en profondeur les forces et faiblesses du processus de décentralisation engagé depuis plusieurs décennies.

Selon lui, les conclusions marquent une étape décisive dans la dynamique de refondation et témoignent d’une volonté collective de bâtir un modèle de gouvernance locale plus légitime, efficace et inclusive, adapté aux réalités socio-culturelles, politiques et sécuritaires du Burkina Faso.

Il a assuré que le gouvernement jouera pleinement sa partition pour mettre en œuvre les recommandations issues des travaux.

‎Les recommandations adoptées portent sur l’articulation entre décentralisation, déconcentration et transfert de compétences, en renforçant le rôle des chefs de circonscriptions administratives, en responsabilisant davantage les préfets et en mettant en place des contrats d’objectifs entre l’État et les présidents de collectivités. Elles insistent aussi sur la nécessité d’accorder plus d’autonomie aux arrondissements et de réviser les compétences transférées.

‎En matière de gouvernance locale et de développement endogène, les participants ont proposé de diversifier la composition des conseils de collectivités en les ouvrant à d’autres acteurs que les partis politiques, de créer une commission permanente « sécurité et défense civile », d’élire directement les présidents de conseils de collectivités au suffrage universel direct et de promouvoir la redevabilité à travers des jurys citoyens et le budget participatif.

‎Pour la fonction publique territoriale, ils recommandent de confier le recrutement des agents de collectivités aux structures nationales compétentes et de mettre en place un outil unique de gestion des carrières.

‎Le financement de la décentralisation a été au centre des débats, avec des propositions telles que la digitalisation du recouvrement des taxes et impôts, la mutualisation des services de recouvrement, l’accroissement de la part de fiscalité reversée aux collectivités, une meilleure implication de la diaspora, et le renforcement du rôle de l’Agence nationale d’appui au développement des collectivités territoriales (ADCT).

Les participants ont aussi insisté sur la nécessité d’assurer la régularité et la prévisibilité des transferts financiers de l’État, en cohérence avec les besoins réels des collectivités.

‎Le secrétaire général du Ministère en charge de l’administration territoriale et président du comité d’organisation, Saïdou Sankara, a salué pour sa part la forte mobilisation et l’esprit constructif des participants malgré l’ampleur des enjeux.

Il a par ailleurs indiqué que les résultats des États généraux, enrichis par les consultations régionales, constitueront le socle d’un plan national de réforme de la décentralisation, qui sera élaboré par le gouvernement en concertation avec toutes les parties prenantes.

‎Agence d’information du Burkina

OS/bbp