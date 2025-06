Journée nationale de l’arbre : Le Haut-commissariat du Bam donne le ton à Kongoussi

Kongoussi, 21 juin 2025 (AIB) – Le Haut-commissaire de la province du Bam, Karim Ouédraogo, a conduit ce samedi matin une opération de plantation d’une trentaine d’arbres dans la cour du Haut-commissariat à Kongoussi, marquant ainsi l’adhésion des autorités provinciales à la 7e Journée nationale de l’arbre.

Parmi les espèces mises en terre figurent des arbres fruitiers comme le manguier (Mangifera indica), le goyavier (Psidium guajava), le grenadier (Punica granatum) et la pomme-cannelle (Annona squamosa).

On retrouve également des espèces locales et ornementales telles que le baobab (Adansonia digitata), Terminalia mantaly, Terminalia catappa, Senna siamea (communément appelée cassia), Moringa oleifera, Peltophorum pterocarpum (flamboyant à fleurs jaunes), ainsi que Anogeissus leiocarpa.

L’activité s’est tenue dans le cadre de « l’Heure patriotique pour reverdir le Faso », une initiative du gouvernement visant à renforcer la résilience climatique et sanitaire du pays.

Le thème retenu cette année est : « Plantes médicinales : source de résilience sanitaire et climatique des communautés ».

En plus du Haut-commissaire et de ses collaborateurs directs, la cérémonie a connu la participation du président de la délégation spéciale de Kongoussi, Abel Dayamba, et du président de la coordination provinciale de la veille citoyenne du Bam, Noufou Ouédraogo.

La direction provinciale des Eaux et Forêts, avec à sa tête le commandant Mahamadou Zoungrana, a apporté l’appui technique nécessaire à la mise en terre des plants.

« Avec l’engouement observé autour de l’activité, nous estimons que plus de 7 000 arbres seront plantés dans la province du Bam aujourd’hui », a confié le commandant Zoungrana.

Il a par ailleurs exhorté les populations à entretenir les plants pour garantir leur survie.

Agence d’Information du Burkina

