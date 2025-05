Burkina-Santé-Journée-Mondiale-Lupus

Journée mondiale du lupus : du sport pour une rémission de la maladie

Ouagadougou, 12 mai 2025 (AIB)-L’association lupus Burkina a organisé samedi à Ouagadougou une séance aérobic pour lutter contre cette maladie chronique et complexe, à la faveur de la journée internationale du lupus, a constaté l’AIB.

Chaque 10 mai est commémorée la journée internationale du lupus. Au Burkina l’Association lupus a choisi de faire une séance aérobic entre les patients, leurs parents et amis pour marquer d’une pierre cette commémoration.

Cet exercice physique qui a été dirigé par deux moniteurs, a eu pour cadre, un espace près du Monument des Martyrs de Ouaga 2000, sous l’œil vigilant du Samu Burkina. Un petit tour de piste et tout le monde se met en mouvement sous la direction des moniteurs. Les patients qui ne supportent pas trop l’activité physique rejoignent l’équipe médicale pour mieux récupérer.

La présidente de l’Association lupus Burkina, docteur Kouti Ivonne, enseignante chercheure à l’Université Norbert Zongo explique le bien-fondé de cette activité : « nous souhaitons que tous les Burkinabè sachent qu’il y a une maladie qui s’appelle lupus, une maladie chronique qui est là, sournoise qui attaque principalement les femmes, mais aussi les hommes peuvent être touchés ».

Elle ajoute que « malheureusement cette maladie n’est pas très connue ; donc beaucoup de personnes peuvent en souffrir sans le savoir. Il nous appartient, nous qui sommes déjà détectées personnes souffrantes du lupus, de faire en sorte que le maximum de Burkinabè soient sensibilisés à cette maladie ».

Elle mentionne que « l’association a été créée en 2016 parce qu’à un moment donné il y avait de plus en plus de malades qui se rendaient à l’hôpital et souffraient de divers maux qu’on n’arrivait pas à savoir exactement ce que c’est. Au vu du nombre qui augmentait, on a jugé nécessaire de créer une association pour que les malades puissent interagir entre eux, se connaitre parce que quand on est isolé chacun de son côté, on ne peut pas mieux se comprendre et combattre la maladie ».

« Chaque pas que nous faisons est un combat de gagné »

La président de lupus Burkina explique que « depuis que l’association a été créée, les malades partagent entre eux leur souffrance, leur douleur. Au quotidien les malades ont des douleurs articulaires. Chaque pas que nous faisons au quotidien est un combat de gagné. Si la maladie n’est pas prise en charge, tous les organes peuvent être touchés. C’est une maladie mortelle ».

La représentante de la Société burkinabè de rhumatologie (SBR), Dr. Sawadogo Binta, rhumatologue à Saint Camille donne les avantages de la pratique du sport par les patients du lupus. « Comme toute atteinte articulaire, tout rhumatisme, on préconise de faire le sport car ça permet de renforcer les muscles, ça permet de dérouiller les articulations. Ça peut aider pour soulager les douleurs au niveau des articulations ».

Stéphane Simporé vit avec le mal depuis 10 ans. Il est le vice-président de l’association lupus. Il explique que « la maladie touche 9 femmes sur 10 personnes. Je suis l’un des rares hommes atteint du lupus. La maladie complexe. Chaque patient a ses propres symptômes. Moi j’ai une atteinte articulaire, musculaire mais aussi hépatite et une atteinte cutanée ».

Actuellement porteur des dreadlocks Stéphane Simporé fait savoir que « au tout début j’avais perdu les cheveux. Actuellement je suis en état de rémission. Je vais beaucoup mieux », mentionnant que la maladie « demande une très grande hygiène de vie. Il faut faire du sport pour ne pas être trop exposé au stress ».

Pour lui « cette journée est très importante parce que ça permet de donner de la visibilité à la maladie. Je suis sous traitement depuis 10 ans maintenant ». Est-ce qu’on peut guérir du lupus, est-on tenté de se demander.

Selon docteur Binta Sawadogo, « guérir du lupus c’est trop dire. Nous, on parle de rémission c’est-à-dire, arriver à stopper les repoussées, à ne plus avoir des douleurs dans les articulations. Il existe des médicaments pour stabiliser la maladie. Les malades arrivent au stade de complication ce qui rend compliqué la prise en charge.

Le lupus est une maladie inflammatoire chronique qui peut atteindre plusieurs organes comme la peau, les articulations, les reins, les os et même le cœur etc.

Agence d’information du Burkina

