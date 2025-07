Burkina-Culture-Journées-Industrie-Créative

Industries culturelles : la 9ᵉ édition des JPICC s’ouvre à Ouagadougou

Ouagadougou, 29 juillet 2025 (AIB)-La 9ᵉ édition des Journées de promotion des industries culturelles et créatives (JPICC) a été lancée ce mardi à Ouagadougou. L’événement se déroule du 29 au 30 juillet 2025, sous le thème : « Entrepreneuriat culturel au Burkina Faso : quels catalyseurs pour impulser un développement véritable ? »

Le représentant du ministre de la Culture, Fidèle Tamini, a procédé ce mardi matin à l’ouverture des activités des JPICC, placées sous le thème : « Entrepreneuriat culturel au Burkina Faso : quels catalyseurs pour impulser un développement véritable ? »

Il a indiqué que l’objectif visé à travers ce thème est de contribuer au développement d’industries culturelles et créatives compétitives, à forte valeur ajoutée, et créatrices d’emplois décents.

« Il s’agit, d’une part, de faire des JPICC un véritable cadre de réflexion sur les enjeux du développement des industries culturelles et créatives au Burkina Faso, et d’autre part, de développer des stratégies pour soutenir les porteurs d’initiatives innovantes dans le domaine de l’entrepreneuriat culturel », a expliqué M. Tamini.

Il a par ailleurs indiqué que des activités innovantes ont été introduites pour cette édition, notamment des pré-fora tenus en amont à Tenkodogo, Dédougou, Ouahigouya et Fada N’Gourma, destinés à accompagner les acteurs culturels dans la formalisation de leurs entreprises.

« Une session d’incubation de 22 jeunes porteurs de projets culturels aura également lieu, ainsi que des rencontres B to B, des visites d’entreprises culturelles et une foire dénommée Journées des filières, que vous découvrirez incessamment », a ajouté le représentant du ministre, Fidèle Tamini.

Agence d’information du Burkina

ZAF/LN