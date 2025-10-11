Ibrahim Traoré : « Aucun modèle d’investissement ne doit réduire la jeunesse burkinabè en esclavage »

Ouagadougou, 10 oct. 2025 (AIB) – Le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, a affirmé vendredi que le Burkina Faso refuse tout modèle d’investissement fondé sur l’exploitation de sa jeunesse, insistant sur la nécessité de créer des usines sur place afin de favoriser le plein emploi pour cette frange majoritaire de la population.

« Il ne faut pas faire venir un investisseur et lui faire croire que le Burkina Faso est comme tous les autres pays d’Afrique. Nous ne sommes pas dans un modèle d’investissement exposant notre jeunesse à l’esclavage ou à l’exploitation », a déclaré le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, lors d’une rencontre avec des investisseurs venus participer au premier forum Investir au Burkina.

« Nous avons une population très jeune. Et ce serait du dilatoire que de clamer partout que nous nous battons pour l’emploi des jeunes sans penser à l’industrie, à la transformation, donc à l’investissement. Nous pensons que, pour que les jeunes aient de l’emploi, il faut soutenir l’industrie et encourager la transformation sur place », a ajouté le Chef de l’État.

Le Capitaine Traoré a dénoncé les pratiques de corruption et de favoritisme qui ont longtemps découragé les investisseurs sérieux et appauvri le pays. Il a assuré que désormais, les investissements se feront dans la transparence et l’équité, afin que « chaque partie tire profit » du développement économique du Burkina Faso.

« Nous voulons que le calcaire, le cuivre, le phosphate, mais aussi nos produits agricoles soient transformés sur place, au profit de notre jeunesse et de ceux qui croient en notre potentiel », a-t-il ajouté.

Le Capitaine Ibrahim Traoré a enfin invité les investisseurs à croire en la jeunesse burkinabè, qu’il a décrite comme « compétente et travailleuse ».

Agence d’Information du Burkina

ATA/az