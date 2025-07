Hommage à Aïssata Bangré dite Zimako : plus de deux décennies au service de l’information

Ouagadougou, 17 juillet 2025 (AIB)-Elle était surnommée Zimako, en référence au célèbre footballeur d’origine kanak, Jacques Zimako. Au sein de l’équipe féminine des Lionnes d’Accart-ville à Bobo-Dioulasso, Aïssata Robgo/Bangré imposait une défense redoutable. Mais au-delà de son passé de footballeuse, elle est surtout connue comme une journaliste professionnelle, discrète et dévouée, de l’Agence d’Information du Burkina (AIB). Ce jeudi 17 juillet 2025, elle fait valoir ses droits à la retraite, après une carrière exemplaire au service de la presse publique.

Si vous avez déjà parcouru les pages « Les Régionales » du quotidien national Sidwaya, consacrées à l’actualité dans les provinces, alors vous avez croisé le travail d’Aïssata Bangré, épouse Robgo, même si son nom n’y figure pas toujours. Aux côtés des correspondants de l’AIB, elle est l’une des artisanes de ces pages hebdomadaires, publiées chaque mercredi et très prisées par les lecteurs désireux de s’informer sur l’ensemble du territoire.

Entrée à l’AIB en 2021, alors que l’agence était encore arrimée au groupe de presse Les Éditions Sidwaya, elle y a travaillé jusqu’à ce jour du 17 juillet 2025. Elle y aura laissé l’empreinte d’une professionnelle consciencieuse, humble, respectueuse et toujours disponible pour accompagner les plus jeunes.

Son parcours dans les médias commence en 2003, après l’obtention d’une licence en linguistique et une formation au Centre de formation professionnelle de l’information (CFPI). Affectée au journal Sidwaya, elle y passe 18 années de sa carrière. Elle débute au desk Économie et Développement, avant d’animer, de 2009 à 2013, la rubrique Espace Enfant. Elle met ensuite sa plume au service du Carrefour africain, une publication spécialisée dans les dossiers de fond, puis revient dans le quotidien national au desk Environnement, pour y passer deux années.

Elle rejoint ensuite le service multimédia/Web diffusion, où elle travaille pendant six ans, avant d’intégrer l’AIB. Fidèle à l’esprit de discrétion de l’agence, elle s’y éclipse en silence, mais non sans efficacité. Présente dès les premières heures de la journée pour traiter les pages Régionales, elle laissait ensuite la place aux plus jeunes, selon ses propres mots.

Respectueuse, souriante, généreuse, attentive, Mme Bangré incarne pour ses collègues un modèle de modestie et de professionnalisme. Pour Pauline Yaméogo, ancienne collègue, elle a joué un rôle important dans l’encadrement des jeunes. Pour Fatouma Sophie Ouattara, aujourd’hui directrice de publication du journal Queen Mafa, elle restera une figure marquante de bienveillance à ses débuts à Sidwaya.

Noufo Enok Kindo, actuel secrétaire général des Éditions Sidwaya, se souvient d’une collaboratrice rigoureuse et ponctuelle, qui prenait ses responsabilités très au sérieux. À l’AIB, ses collègues la décrivent comme une travailleuse joyeuse, capable de redonner le sourire et la motivation à la rédaction.

Une personnalité qu’elle a peut-être forgée au cours de sa formation militaire dans les rangs des Comités de Défense de la Révolution, ou encore sur les terrains de football. « Nous étions les cobayes du football féminin », confie-t-elle avec humour. « On jouait avec passion, sans rien attendre en retour, contrairement à aujourd’hui, où l’on parle souvent d’argent », se souvient celle qui portait le dossard n°4.

Ce sont ses prouesses en défense qui lui ont valu le surnom de Zimako, selon Awa Traoré, dite la Gazelle, une ancienne coéquipière.

Pour Mme Séraphine Some/Millogo, directrice générale de l’AIB, l’aventure d’Aïssata Bangré en tant qu’agente de l’AIB s’achève, mais pas la collaboration. « Une agence puissante repose sur son réseau d’informations, ses anciens et ses partenaires. Et Aïssata Bangré continuera, sans nul doute, à incarner ce lien précieux », a-t-elle affirmé.

Agence d’Information du Burkina

ATA/as