Facebook
Instagram
Mail
Soundcloud
Twitter
Youtube
ACCUEIL
POLITIQUE
ECONOMIE
SOCIETE
REGIONS
BOUCLE DU MOUHOUN
LES BANWA
KOSSI
MOUHOUN
NAYALA
SOUROU
CASCADE
LERABA
COMOE
CENTRE
KADIOGO
CENTRE–EST
BOULGOU
KOULPELOGO
KOURITENGA
CENTRE NORD
BAM
NAMENTENGA
SANMATENGA
CENTRE-OUEST
BOULKIEMDE
SANGUIE
SISSILI
ZIRO
CENTRE SUD
BAZEGA
NAHOURI
ZOUNDWEGO
EST
GNAGNA
GOURMA
KOMPIENGA
KOMANDJARI
TAPOA
HAUT BASSINS
HOUET
KENEDOUGOU
TUY
NORD
LOROUM
PASSORE
YATENGA
ZONDOMA
PLATEAU CENTRAL
GANZOURGOU
OUBRITENGA
SAHEL
OUDALAN
SENO
SOUM
YAGHA
SUD-OUEST
BOUGOURIBA
IOBA
NOUMBIEL
PONI
EVENEMENTS
FESPACO
FETE INDEPENDANCE
JNP
NAK
SABEL
SIAO
SITHO
SNC
SNI
FESPACO
FETE INDEPENDANCE
JNP
NAK
SIAO
SITHO
SNC
SNI
INTERNATIONAL
AFRIQUE
AMERIQUE
ASIE
EUROPE
OCEANIE
CULTURE
SPORT
BOXE
CYCLISME
FOOTBALL
HANDBALL
JUDO
KARATE
LUTTE
PETANQUE
VOLLEY BALL
BOXE
CYCLISME
FOOTBALL
HANDBALL
JUDO
KARATE
LUTTE
PETANQUE
VOLLEY BALL
MEDIAS
PHOTO
VIDEO
VIDEO
Recherche
24.1
C
Ouagadougou
AIB
AIB REGIONS
AIB GRANDS EVENEMENTS
QUOTIDIEN SIDWAYA
Facebook
Instagram
Mail
Soundcloud
Twitter
Youtube
Se connecter
Bienvenue ! Connectez-vous à votre compte :
votre nom d'utilisateur
votre mot de passe
Mot de passe oublié? obtenir de l'aide
Récupération de mot de passe
Récupérer votre mot de passe
votre email
Un mot de passe vous sera envoyé par email.
AIB – Agence d'Information du Burkina
ACCUEIL
POLITIQUE
ECONOMIE
SOCIETE
REGIONS
BOUCLE DU MOUHOUN
LES BANWA
KOSSI
MOUHOUN
NAYALA
SOUROU
CASCADE
LERABA
COMOE
CENTRE
KADIOGO
CENTRE–EST
BOULGOU
KOULPELOGO
KOURITENGA
CENTRE NORD
BAM
NAMENTENGA
SANMATENGA
CENTRE-OUEST
BOULKIEMDE
SANGUIE
SISSILI
ZIRO
CENTRE SUD
BAZEGA
NAHOURI
ZOUNDWEGO
EST
GNAGNA
GOURMA
KOMPIENGA
KOMANDJARI
TAPOA
HAUT BASSINS
HOUET
KENEDOUGOU
TUY
NORD
LOROUM
PASSORE
YATENGA
ZONDOMA
PLATEAU CENTRAL
GANZOURGOU
OUBRITENGA
SAHEL
OUDALAN
SENO
SOUM
YAGHA
SUD-OUEST
BOUGOURIBA
IOBA
NOUMBIEL
PONI
EVENEMENTS
Tous
FESPACO
FETE INDEPENDANCE
JNP
NAK
SABEL
SIAO
SITHO
SNC
SNI
CENTRE
Tour du Faso 2025: vers un duel électrique Burkina-Maroc pour le…
BOULKIEMDE
Tour du Faso 2025: le Marocain El Alouani Driss remporte « l’étape…
BOUCLE DU MOUHOUN
Mouhoun/Semaine régionale de la culture du Bankui : Plus de 600…
CENTRE
Burkina/Des files de camions à perte de vue : enquête sur…
FESPACO
FETE INDEPENDANCE
JNP
NAK
SIAO
SITHO
SNC
SNI
INTERNATIONAL
AFRIQUE
AMERIQUE
ASIE
EUROPE
OCEANIE
CULTURE
BOULGOU
Tenkodogo / SARA 2025 : Les artisans séduisent et engrangent leurs…
BOULKIEMDE
Boulkiemdé/Appel à la mobilisation : les leaders communautaires au cœur de…
CENTRE
Burkina/Finance inclusive : « Nous accompagnons 60% de femmes et autant…
CULTURE
Nuit des Lompolo : 13 trophées individuels et 14 trophées collectifs…
CULTURE
Portrait : Une « Étoile du Faso » ambitionne d’installer la…
SPORT
Tous
BOXE
CYCLISME
FOOTBALL
HANDBALL
JUDO
KARATE
LUTTE
PETANQUE
VOLLEY BALL
DEPECHES
Préparatifs Coupe du monde U17 Qatar 2025: une délégation des Burkinabè…
CYCLISME
Etape 3, Tour du Faso: Paul Daumont décisif, les 3 maillots…
DEPECHES
Fasofoot Ligue 1 : Le Real du Faso triomphe face au…
CYCLISME
Le Belge De Cabooter, 1er maillot jaune du 36e Tour du…
BOXE
CYCLISME
FOOTBALL
HANDBALL
JUDO
KARATE
LUTTE
PETANQUE
VOLLEY BALL
MEDIAS
Tous
PHOTO
VIDEO
CENTRE
Ministère de la Justice : le nouveau DCRP, Bertrand Somé, s’engage…
AFRIQUE
Burkina/Maroc : La FAAPA renforce les compétences des journalistes africains en…
BOULKIEMDE
Nando : des journalistes outillés sur l’intelligence artificielle et l’usage des…
CENTRE
Les panelistes plaident pour la souveraineté des médias, la cohésion nationale…
VIDEO
Préparatifs Coupe du monde U17 Qatar 2025: une délégation des Burkinabè de Dubaï galvanise les Étalons cadets
27 octobre 2025
Lire la suite
Des hommes d’affaires burkinabè participent activement au Forum international “Made in Russia”
27 octobre 2025
Lire la suite
Tenkodogo / SARA 2025 : Les artisans séduisent et engrangent leurs premières commandes
27 octobre 2025
Lire la suite
DERNIERES PUBLICATIONS
DEPECHES
Préparatifs Coupe du monde U17 Qatar 2025: une délégation des Burkinabè de Dubaï galvanise les...
il y'a 39 minutes
DEPECHES
Des hommes d’affaires burkinabè participent activement au Forum international “Made in Russia”
il y'a 4 heures
BOULGOU
Tenkodogo / SARA 2025 : Les artisans séduisent et engrangent leurs premières commandes
il y'a 4 heures
CYCLISME
Etape 3, Tour du Faso: Paul Daumont décisif, les 3 maillots les plus convoités sur...
il y'a 4 heures
Voir plus
Actualité des régions
DEVELOPPEMENT
Assassinat de Thomas Sankara : le Burkina perpétue les idéaux du père de la Révolution
16 octobre 2024
FETE INDEPENDANCE
Le Président du Faso
11 juillet 2024
BAZEGA
Fête de l’Indépendance : Ramada Pearl Hôtel inauguré à Manga
7 décembre 2018
FIL D'ACTUALITE
PAGE REGIONS
GRANDS EVENEMENTS
AIB INSTITUTION
PHOTOTHEQUE
VIDEOTHEQUE
PODCAST
REPORTAGE
ANNONCES
COMMUNIQUES
CONSEILS DES MINISTRES
GALERIES PHOTOS
Préparatifs Coupe du monde U17 Qatar 2025: une délégation des Burkinabè de Dubaï galvanise les Étalons cadets
Des hommes d’affaires burkinabè participent activement au Forum international “Made in Russia”
Tenkodogo / SARA 2025 : Les artisans séduisent et engrangent leurs premières commandes
Les dernières Videos
Préparatifs Coupe du monde U17 Qatar 2025: une délégation des Burkinabè de Dubaï galvanise les Étalons cadets
Des hommes d’affaires burkinabè participent activement au Forum international “Made in Russia”
Tenkodogo / SARA 2025 : Les artisans séduisent et engrangent leurs premières commandes
Etape 3, Tour du Faso: Paul Daumont décisif, les 3 maillots les plus convoités sur ses épaules
Environ 700 Afrodescendants effectuent un retour symbolique sur leur terre ancestrale du Burkina
ACCUEIL
POLITIQUE
ECONOMIE
SOCIETE
REGIONS
BOUCLE DU MOUHOUN
LES BANWA
KOSSI
MOUHOUN
NAYALA
SOUROU
CASCADE
LERABA
COMOE
CENTRE
KADIOGO
CENTRE–EST
BOULGOU
KOULPELOGO
KOURITENGA
CENTRE NORD
BAM
NAMENTENGA
SANMATENGA
CENTRE-OUEST
BOULKIEMDE
SANGUIE
SISSILI
ZIRO
CENTRE SUD
BAZEGA
NAHOURI
ZOUNDWEGO
EST
GNAGNA
GOURMA
KOMPIENGA
KOMANDJARI
TAPOA
HAUT BASSINS
HOUET
KENEDOUGOU
TUY
NORD
LOROUM
PASSORE
YATENGA
ZONDOMA
PLATEAU CENTRAL
GANZOURGOU
OUBRITENGA
SAHEL
OUDALAN
SENO
SOUM
YAGHA
SUD-OUEST
BOUGOURIBA
IOBA
NOUMBIEL
PONI
EVENEMENTS
Tous
FESPACO
FETE INDEPENDANCE
JNP
NAK
SABEL
SIAO
SITHO
SNC
SNI
CENTRE
Tour du Faso 2025: vers un duel électrique Burkina-Maroc pour le…
BOULKIEMDE
Tour du Faso 2025: le Marocain El Alouani Driss remporte « l’étape…
BOUCLE DU MOUHOUN
Mouhoun/Semaine régionale de la culture du Bankui : Plus de 600…
CENTRE
Burkina/Des files de camions à perte de vue : enquête sur…
FESPACO
FETE INDEPENDANCE
JNP
NAK
SIAO
SITHO
SNC
SNI
INTERNATIONAL
AFRIQUE
AMERIQUE
ASIE
EUROPE
OCEANIE
CULTURE
BOULGOU
Tenkodogo / SARA 2025 : Les artisans séduisent et engrangent leurs…
BOULKIEMDE
Boulkiemdé/Appel à la mobilisation : les leaders communautaires au cœur de…
CENTRE
Burkina/Finance inclusive : « Nous accompagnons 60% de femmes et autant…
CULTURE
Nuit des Lompolo : 13 trophées individuels et 14 trophées collectifs…
CULTURE
Portrait : Une « Étoile du Faso » ambitionne d’installer la…
SPORT
Tous
BOXE
CYCLISME
FOOTBALL
HANDBALL
JUDO
KARATE
LUTTE
PETANQUE
VOLLEY BALL
DEPECHES
Préparatifs Coupe du monde U17 Qatar 2025: une délégation des Burkinabè…
CYCLISME
Etape 3, Tour du Faso: Paul Daumont décisif, les 3 maillots…
DEPECHES
Fasofoot Ligue 1 : Le Real du Faso triomphe face au…
CYCLISME
Le Belge De Cabooter, 1er maillot jaune du 36e Tour du…
BOXE
CYCLISME
FOOTBALL
HANDBALL
JUDO
KARATE
LUTTE
PETANQUE
VOLLEY BALL
MEDIAS
Tous
PHOTO
VIDEO
CENTRE
Ministère de la Justice : le nouveau DCRP, Bertrand Somé, s’engage…
AFRIQUE
Burkina/Maroc : La FAAPA renforce les compétences des journalistes africains en…
BOULKIEMDE
Nando : des journalistes outillés sur l’intelligence artificielle et l’usage des…
CENTRE
Les panelistes plaident pour la souveraineté des médias, la cohésion nationale…
VIDEO
© AIB 2022 - Conception:
Agence
UBICOM