Guiriko : lancement effectif de la campagne nationale de solidarité “Dèmè Sira”

Bobo-Dioulasso, 21 nov. 2025 (AIB)-La région du Guiriko a accueilli, les 20 et 21 novembre 2025, le flambeau de la campagne nationale de solidarité « Dèmè Sira », une initiative gouvernementale destinée à raviver l’esprit d’entraide et de cohésion entre Burkinabè.

Le flambeau a été officiellement remis à Toussiana, le 20 novembre, par le Gouverneur de la région des Tanounyan à son homologue du Guiriko, Mariama Konaté/Gnanou. Présenté ensuite aux populations mobilisées, il a marqué le début symbolique de l’opération dans la région.

Le lendemain, 21 novembre 2025, la Place des Martyrs de Bobo-Dioulasso a servi de cadre au lancement officiel de la campagne. La cérémonie, présidée par le gouverneur Mariama Konaté/Gnanou, s’est déroulée en présence des autorités régionales, coutumières et de nombreux citoyens venus soutenir l’initiative.

Portée par le ministère de l’Action humanitaire et de la Solidarité nationale, la campagne « Dèmè Sira » s’étend sur trois mois et vise à renforcer les valeurs qui fondent la cohésion sociale : partage, hospitalité, parenté à plaisanterie, tontines communautaires, travaux collectifs et mécanismes traditionnels de médiation. Autant de pratiques héritées de plusieurs générations et considérées comme un socle de résilience collective.

Dans son allocution, le Gouverneur a exhorté les populations à s’impliquer pleinement dans cette dynamique, rappelant que « nul n’est assez pauvre pour ne pas être solidaire, ni assez riche pour se passer de la solidarité des autres ». Elle a insisté sur la nécessité de préserver la solidarité, « valeur originelle et vivante », au cœur du vivre-ensemble burkinabè.

La remise d’“urnes de solidarité” aux Hauts-Commissaires du Tuy, du Houet et du Kénédougou a matérialisé le lancement opérationnel des activités dans toute la région. Après le Guiriko, le flambeau poursuivra son parcours vers la région du Djôrô dans les jours à venir.

Agence d’information du Burkina

