Guiriko : La 10ᵉ édition de la FIBO officiellement lancée sous le signe de l’industrialisation agroalimentaire

Bobo-Dioulasso, 22 novembre 2025 (AIB) – La 10ᵉ édition de la Foire Internationale de Bobo-Dioulasso (FIBO) a été officiellement lancée ce samedi sur le site de la Semaine nationale de la culture, sous la présidence du Haut-Commissaire du Houet et président de la Délégation spéciale communale de Bobo-Dioulasso, Laurent K. KONTOGOM. La cérémonie a mobilisé des autorités administratives, coutumières et religieuses, des acteurs économiques, ainsi que de nombreux exposants et visiteurs venus du Burkina Faso et de plusieurs pays africains.

Représentant Madame le Gouverneur de la région, le Haut-Commissaire a salué la forte mobilisation du public et la résilience du comité d’organisation, qui a su maintenir la dynamique de cette rencontre biennale malgré un contexte marqué par divers défis. Il a également invité l’assistance à exprimer sa reconnaissance aux Forces de défense et de sécurité et aux Volontaires pour la défense de la patrie, dont l’engagement permet la tenue sereine de telles initiatives.

Créée en 2007, la FIBO s’est imposée comme une plateforme majeure de promotion de la production locale et du « made in Burkina ». Selon Laurent K. KONTOGOM, les dix éditions témoignent d’une vision durable et d’une collaboration fructueuse entre les acteurs du secteur. L’édition 2025 est placée sous le thème : « Industrialisation de l’agroalimentaire, une opportunité pour l’emploi et l’autonomisation des jeunes », en cohérence avec la vision du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, orientée vers la souveraineté agroalimentaire.

Le Haut-Commissaire a rappelé les piliers de cette souveraineté : transformer les ressources locales pour plus de valeur ajoutée, réduire les importations, garantir une alimentation saine et locale, et créer des emplois durables pour les jeunes. S’adressant aux entrepreneurs et transformateurs, il les a encouragés à innover et à entreprendre, tout en assurant le soutien permanent du gouvernement.

Le message du président de la Délégation spéciale communale a été délivré par le président de la Délégation spéciale de l’Arrondissement n°7, Souleymane SANON, soutien historique de la FIBO. Le président du comité d’organisation, Alfred SANOU, a pour sa part exprimé sa gratitude envers la Commune de Bobo-Dioulasso pour son accompagnement constant.

