Gourma/Enseignement secondaire : Les acteurs de l’éducation en conclave sur les réformes du ministère

Fada N’Gourma, 03 nov. 2025 (AIB)- Le Haut-commissaire de la province du Gourma, Silas Nacanabo, a ouvert, ce lundi 03 novembre 2025 à Fada N’Gourma, la conférence des chefs d’établissement, des censeurs et des agents de la vie scolaire de la direction provinciale en charge de l’Enseignement secondaire du Gourma. Des participants sont venus des provinces de la Kompienga et de la Komondjari.

Les chefs d’établissement, les censeurs et les agents de la vie scolaire de la direction provinciale en charge de l’Enseignement secondaire du Gourma, se sont réunis, ce lundi 03 novembre 2025 à Fada N’Gourma, pour échanger sur les réformes du ministère.

Le Haut-commissaire de la province du Gourma, Silas Nacanabo, s’est réjoui des performances scolaires enregistrées au titre de l’année 2024-2025, malgré un contexte sécuritaire difficile.

« Malgré l’adversité, la province du Gourma a enregistré des résultats reluisants tant au niveau des examens scolaires qu’aux différentes compositions de passage durant l’année scolaire 2024-2025. Je vous félicite pour ces résultats scolaires », a-t-il salué.

M. Nacanabo, a indiqué que l’administration est consciente des difficultés rencontrées quotidiennement par les acteurs de terrain.

Le Haut-commissaire de la province du Gourma, a assuré que des efforts sont en cours pour améliorer leurs conditions de travail, rappelant que plusieurs établissements ont pu rouvrir durant l’année scolaire 2025-2026.

Abordant la question de la sécurité scolaire, Silas Nacanabo, a rappelé les limites de compétence des responsables éducatifs concernant les fermetures ou délocalisations d’établissements.

« Vous pouvez suspendre les cours temporairement. Mais la décision de fermeture ou et délocalisation revient aux autorités compétentes car ces décisions ne doivent pas être prises de façon unilatérale mais de manière collégiale », a-t-il insisté.

Il a souligné la nécessité d’une concertation avec les Forces de défense et de sécurité, les services techniques, les autorités administratives et les parents d’élèves.

Le premier responsable de la province, a par ailleurs exhorté les censeurs et agents de la vie scolaire à soutenir les chefs d’établissement dans la sensibilisation, le recadrage des apprenants et la prévention des mouvements de protestation, en vue d’obtenir des années scolaires apaisées.

Aux chefs d’établissement, le Haut-commissaire, a recommandé sens de l’organisation, responsabilité et bonne gouvernance pour la réussite des élèves.

Pour sa part, le directeur provincial en charge de l’Enseignement secondaire du Gourma, Ahamadou Gassambé, a indiqué que toutes les dispositions ont été prises pour la bonne tenue de la rencontre.

Il a précisé que la conférence réunit 204 participants, parmi lesquels les chefs d’établissement et personnels de la vie scolaire venus également de la Kompienga et de la Komondjari.

Durant quatre jours, les participants bénéficieront de communications sur les réformes en cours, les mécanismes de gouvernance scolaire, la promotion de la vie scolaire et le suivi-évaluation des activités éducatives.

Agence d’information du Burkina

KAC/HB/OO