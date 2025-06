BURKINA-GOURMA-COLLECTIVITES LOCALES-REDEVABILITE

Gourma/Commune de Fada : Un taux de recouvrement de 525,88% réalisé sur les taxes du marché à bétail en 2024

Fada N’Gourma, 26 juin 2025 (AIB)-Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune urbaine de Fada N’Gourma, Kampadilemba Jérôme Idani, a présenté, le mercredi 25 juin 2025 dans la cité de Yendabili, son bilan de la gestion des affaires de sa commune en 2024 où il est ressorti un taux de recouvrement de 525,88%, réalisé sur les taxes du marché à bétail.

La redevabilité est l’un des principes fondamentaux que le législateur burkinabè impose à toute collectivité locale dont la transparence est sacrée.

Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Fada N’Gourma, s’est prêté à cet exercice où il est ressorti un taux de recouvrement de 525, 88% réalisé sur les taxes du marché à bétail en 2024.

Au cours de cette journée de redevabilité ouverte à tous les citoyens de la ville, le PDS Idani a présenté le bilan réel de la mise en œuvre des actions du Plan annuel d’investissement communal (PAIC) 2024 avec des chiffres à l’appui.

Il les a informés sur les services qu’offre la mairie avant de recueillir leurs appréciations et leurs recommandations pour l’amélioration de la réalisation du PAIC 2025.

De sa présentation, on retient qu’au cours de l’année 2024 la mairie a réalisé un taux de recouvrement de 80% sur les recettes du marché à bétail, 34,63% sur celles de la gare routière.

On a noté également que sur une prévision de 70 938 794 F CFA sur les recettes du marché à bétail, la mairie a réalisé 373 052 800 F CFA soit un taux de recouvrement de 525,88%.

Quant aux dépenses de la même année, selon Kampadilemba Jérôme Idani, elles se sont orientées dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’eau et assainissement et du social.

La mairie a aussi investi dans les infrastructures marchandes et appui institutionnel.

Les citoyens ont relevé une amélioration dans l’exécution des activités de la délégation spéciale, mais l’ont interpellé sur les questions liées à l’hygiène, l’aménagement des cimetières, la divagation des animaux, la sauvegarde des sites traditionnels.

Les participations ont formulé des recommandations dont la délégation spéciale a pris acte.

Agence d’information du Burkina

