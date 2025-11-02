Goulmu : Le gouverneur salue la bravoure des Forces armées nationales à l’occasion de leur 65ᵉ anniversaire

Fada N’Gourma, 1er nov. 2025 (AIB)-Le gouverneur de la région du Goulmou, Ram Joseph Kafando, a rendu hommage, ce samedi 1er novembre 2025, aux Forces armées nationales (FAN), à l’occasion du 65ᵉ anniversaire de leur création.

Dans un message adressé aux personnels militaires, paramilitaires et aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), il a salué leur engagement dans la défense du territoire national.

Selon le gouverneur du Goulmou, Ram Joseph Kafando, cet anniversaire intervient dans un contexte marqué par des défis sécuritaires, notamment dans la région du Goulmou, où les forces engagées « font montre de bravoure et de détermination sur le théâtre des opérations ».

Il a souligné que leur abnégation constitue un symbole d’amour pour la patrie et de fidélité au serment de servir le Burkina Faso dans l’honneur et la dignité.

Ram Joseph Kafando a indiqué que le sacrifice consenti au quotidien par ces hommes et ces femmes, parfois « au prix du sacrifice suprême », contribue à la consolidation d’un Burkina Faso uni, fort et souverain. Il a également salué la résilience des populations, qu’il a jugée indispensable au succès de la lutte contre le terrorisme.

Le gouverneur a conclu son message par un appel à la paix et à la sécurité au Burkina Faso.

