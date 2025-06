Gaoua : Lancement officiel de la session 2025 du CEP et du concours d’entrée en 6e

Gaoua, 3 juin 2025 (AIB) – La session 2025 du Certificat d’études primaires (CEP) et du concours d’entrée en classe de 6e a été officiellement lancée ce mardi matin à l’école Kielkan A, B et C de Gaoua, dans la région du Sud-Ouest. La cérémonie a été présidée par le ministre de l’Enseignement de base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales, Jacques Sosthène Dingara, en présence de ses homologues Serge Gnaniodem Poda, ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, et Roland Somda, ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi.

Dans son allocution, le ministre Dingara a salué l’engagement de tous les acteurs du système éducatif. Il a souligné que le choix de Gaoua pour ce lancement symbolise la résilience de l’école burkinabè.

« Aujourd’hui, dans la région du Sud-Ouest, aucune école n’est fermée. C’est une victoire collective », a-t-il déclaré.

Cette session se distingue par des innovations majeures, notamment la déconcentration de la reproduction des sujets et une amélioration du logiciel de gestion des épreuves, a-t-il ajouté.

Selon Élie Séhon, directeur général des examens et concours pour l’éducation préscolaire, primaire et non formelle, 338 593 candidats sont en lice cette année, répartis dans 576 jurys, près de 2 000 centres d’examen et mobilisant environ 50 000 acteurs.

Agence d’information du Burkina

