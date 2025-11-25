Burkina-Bazèga-Engagement-Citoyen-Solidarité

Gaongo : Une journée de solidarité célébrée en faveur des enfants de la commune

Gaongo, 23 novembre 2025 (AIB) – Le dimanche 23 novembre 2025 s’est déroulée la 5è édition de la journée de solidarité avec enfants (JSE) à Gaongo. Cette journée a été marquée des dons divers et des activités culturelles.

Gaongo, commune de la province du Bazèga située à une vingtaine de kilomètres à l’est de Kombissiri chef-lieu de ladite province, a vécu une ambiance festive ce 23 novembre.

Et pour cause, l’association jeunesse pour l’épanouissement des enfants et des adolescents (AJEEA) a organisé la 5è édition de la journée de solidarité avec les enfants (JSE).

Cette journée a été marquée par des dons divers (des bonnets, des bonbons et des biscuits) aux enfants et des activités culturelles notamment des danses traditionnelles.

Selon le président de l’AJEEA, Norbert Abem, cette journée vise à témoigner notre solidarité aux enfants de la commune et à leur venir en aide.

« Aujourd’hui, nous nous réunissons pour célébrer cette journée qui est spéciale pour nous car, la solidarité est une vertu sociale au Burkina. Elle permet de donner le sourire aux enfants, futurs bâtisseurs de notre pays, le Burkina Faso », a-t-il indiqué.

Pour sa part, Kadré Ouédraogo, représentant du parrain, Honorable Issaka Tapsoba député à l’Assemblée législative de Transition (ALT), a félicité les organisateurs pour l’initiative, saluant tous les acteurs de l’événement.

« Nous nous engageons à venir en aide aux enfants et adolescents vulnérables de la commune », a promis M. Ouédraogo.

Selon lui, les adultes doivent soutenir les enfants pour leur assurer un avenir meilleur. « Travaillons ensemble pour créer un monde meilleur pour tous », a exhorté le président Norbert Abem.

Cette JSE 2025 à Gaongo a été l’occasion pour les enfants de faire montre de leurs talents artistiques à travers des danses traditionnelles.

Pour les initiateurs l’édition de 2026 se déroulera dans l’une des communes de la province du Nahouri.

Agence d’information du Burkina

BO-dbk-yos