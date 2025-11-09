Burkina-Inter-France-Dette-Président-Cour-Compte

France : Le premier président de la Cour des comptes alerte sur la dette, « un nœud qui étrangle » le pays

Ouagadougou, 9 nov. 2025 (AIB) – le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, a indiqué que « la dette est un nœud coulant qui nous étrangle », ajoutant que la France est à ce jour, le troisième pays le plus endetté de la zone euro, et sa charge de la dette, qui est en hausse, s’élèvera à 74 milliards d’euros l’an prochain, rapporte plusieurs médias.

« Nous approchons d’un moment absolument inédit dans l’histoire de nos finances publiques : la charge de la dette sera bientôt le premier budget de la nation. C’est autant d’argent en moins pour les priorités positives attendues par les Français : financement des transitions écologique et numérique, de la défense… La dette est un nœud coulant qui nous étrangle. Et nous empêche d’agir. On ne peut pas mettre en place de bonnes politiques publiques sans de bonnes finances publiques », a déploré le premier président de la Cour des comptes.

Agence d’information du Burkina