Burkina-Fonds-Soutien-Patriotique

Fonds de Soutien Patriotique : plus de 142 milliards FCFA mobilisés au troisième trimestre 2025

Ouagadougou, 10 oct. 2025 (AIB) -Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a présidé ce vendredi 10 octobre la troisième session ordinaire du Conseil d’orientation du Fonds de Soutien Patriotique (FSP). Cette rencontre a réuni les membres du Conseil autour de l’évaluation des performances du Fonds et de la consolidation des acquis enregistrés depuis sa création.

Les travaux ont porté sur trois points essentiels :

l’examen et l’adoption du troisième rapport de gestion du Fonds, le bilan de la contribution du FSP à la prise en compte des droits humains par les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), et l’examen du projet d’affectation des ressources aux bénéficiaires.

« À travers le FSP, c’est une volonté commune qui s’exprime : celle de préserver l’intégrité de notre territoire, de défendre la dignité de notre peuple et de contribuer à l’édification d’un Burkina Faso uni, fier et souverain face aux défis actuels », a déclaré le Premier ministre.

Il a également rendu un vibrant hommage aux forces combattantes pour leur bravoure et leur sens du sacrifice dans la lutte contre le terrorisme.

À la date du 30 septembre 2025, le montant total des encaissements du FSP s’élève à 142 603 529 418 FCFA, soit 95,07 % des prévisions de recouvrement fixées à 150 milliards FCFA pour l’année.

Au cours du troisième trimestre 2025, un montant de 40 830 795 253 FCFA a été collecté, soit une hausse de 40,12 % par rapport au niveau enregistré au 30 juin. Comparativement à la même période en 2024 (130,36 milliards FCFA), la progression est de 9,39 %.

Ce niveau de performance, obtenu dans un contexte économique international difficile, témoigne de la détermination du peuple burkinabè à soutenir l’effort national de défense et de sécurisation du territoire. Il traduit un haut degré de patriotisme et de solidarité nationale.

Abordant la question du respect des droits humains, le Premier ministre a rappelé qu’elle demeure au cœur de la stratégie nationale de sécurisation. Le FSP a ainsi financé plusieurs actions de formation des VDP, de sensibilisation et de dialogue communautaire, destinées à renforcer la confiance entre les forces combattantes et les populations civiles.

Ces initiatives visent également à préserver la cohésion nationale face aux risques de désinformation et de manipulation.

« Avec le courage de nos combattants et la solidarité de nos populations, nous triompherons de l’adversité pour bâtir un pays maître de son destin et ouvert sur un avenir radieux », a-t-il conclu.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

OS/ATA