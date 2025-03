FESPACO 2025 : Retour sur quelques chiffres de la 29ᵉ édition

Ouagadougou, 1ᵉʳ mars 2025 (AIB) – Plus de 13 500 festivaliers accrédités, dont plus de 3 500 professionnels du cinéma et de l’audiovisuel et près de 2 000 journalistes, ont participé à la 29ᵉ édition du FESPACO, a annoncé, samedi, lors de la clôture de la biennale du cinéma africain, le délégué général du festival, Moussa Alex Sawadogo.

Cette édition a enregistré la participation de 53 pays issus des quatre coins du monde, ainsi que 95 directeurs de festivals de films, a ajouté le délégué général du FESPACO.

À l’en croire, 1 350 films ont été soumis à l’appréciation du comité de sélection, dont 235 ont été retenus pour concourir dans les différentes catégories de compétition.

625 projections ont eu lieu sur 12 sites durant huit jours de festivités intenses, qui ont également favorisé 60 rencontres professionnelles, incluant des masterclasses, colloques et conférences.

Agence d’information du Burkina

