Faso Mêbo : Kadidiatou Laré donne de son temps pour embellir son pays

Ouagadougou, 29 août 2025 (AIB)-Sur le site de Faso Mêbo, des volontaires mettent la main à la pâte pour soutenir l’initiative présidentielle visant à embellir les villes. C’est le cas de Kadidiatou Laré, une commerçante qui, depuis un mois, consacre son temps libre à cette œuvre citoyenne.

Pendant ses moments libres, Kadidiatou Laré se rend régulièrement sur le site de Faso Mêbo pour y apporter sa contribution au développement de son pays. Depuis environ un mois, elle s’investit avec passion dans ce projet, et c’est avec un immense plaisir qu’elle s’y adonne.

Chaque matin, elle arrive dès l’aube et reste jusqu’aux environs de 15 h ou 16 h, selon la charge de travail. Elle participe notamment au nettoyage des moules servant à la fabrication des pavés, une tâche essentielle dans le processus de construction.

« C’est le développement de mon pays qui m’a motivée à venir ici, parce que je suis fière d’être Burkinabè et je veux que mon pays avance, que tout devienne beau », a confié Mme Laré.

Elle a ajouté qu’elle aimerait que, lorsqu’une personne vient au Burkina Faso, elle soit fière d’y être. Elle a invité les Burkinabè à contribuer au progrès du pays.

« Le jour où tu sortiras et que tu verras que la ville est belle, tu seras fier de toi. Tu diras : moi aussi, j’ai travaillé pour mon pays », a lancé Kadidiatou Laré.

Elle n’est pas seule dans cette démarche. D’autres citoyens s’impliquent également dans cette activité. Ensemble, elles contribuent à rendre leur cadre de vie plus propre et plus agréable.

Sayouba, chef d’équipe à Faso Mêbo, a affirmé que Mme Laré fait beaucoup d’efforts, car non seulement elle va au marché vendre, mais elle vient aussi, de temps en temps, travailler avec eux.

Il a confié qu’il apprécie particulièrement le travail qu’elle accomplit. « Lorsqu’elle vient, elle utilise de l’huile pour graisser les moules qui servent à la fabrication des pavés, afin que l’équipe puisse bien travailler », a-t-il ajouté.

M. Ouédraogo a, pour sa part, encouragé tout le monde à venir mettre la main à la pâte, car Faso Mêbo concerne tout le monde.

Agence d’Information du Burkina

