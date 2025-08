Évaluation des contrats d’objectifs 2025: un taux d’exécution de 50, 36% pour le ministre Adama Luc Sorgho

‎

‎Le ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Adama Luc Sorgho, a été évalué ce mardi 5 août 2025 par le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, dans le cadre du suivi des contrats d’objectifs assignés aux ministres.

‎

‎Sur les 77 activités programmées dans son contrat d’objectifs, 44 ont connu un début d’exécution appréciable au 30 juin 2025. À l’issue de la séance d’évaluation, le taux d’exécution global dudit contrat s’établit à 50,36 % pour le premier semestre.

‎

‎Parmi les réalisations phares, le ministre Sorgho cite l’achèvement de plusieurs infrastructures majeures : la voie d’accès à la stèle réalisée en hommage aux victimes du crash d’Air Algérie de 2014 ; les postes de péage sur la RN4 à Boudtenga, à Titoulou sur la RN1, et à la sortie de Bobo-Dioulasso ; la réalisation de 740 kilomètres de pistes rurales ; l’entretien de 4 345 kilomètres de routes ainsi que 833 kilomètres de pistes rurales ; plus de 35 kilomètres de voiries urbaines entretenues ; la réhabilitation et le renforcement de 25 kilomètres de chaussées, entre autres.

‎

‎Le ministre a toutefois relevé des difficultés persistantes liées à la mobilisation des ressources financières, notamment pour l’entretien routier. « Certaines entreprises ne sont toujours pas payées depuis janvier, faute de fonds disponibles dans le budget national. Nous travaillons avec le ministère des Finances pour résoudre cette situation », a-t-il expliqué.

‎

‎Alors que la saison des pluies s’installe, le ministre a indiqué être en alerte maximale afin de prévenir toute rupture de trafic.

‎

‎Pour le second semestre, Adama Luc Sorgho a évoqué plusieurs projets à venir dans les domaines routier, ferroviaire et autoroutier, en partenariat avec des bailleurs de fonds. « Nous restons mobilisés pour renforcer les infrastructures malgré les contraintes. L’objectif est de maintenir la dynamique de développement et de désenclavement du pays », a-t-il conclu.

‎

‎

𝐃𝐂𝐑𝐏 / 𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞