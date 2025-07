Erection du Sourou en région : Le CPCAS salue l’opportunité d’un nouveau départ sur des socles solides (déclaration)

Ouagadougou, 4 juil.2025(AIB)- Le comité provincial de crise en appui au Sourou (CPCAS) a salué la décision gouvernementale d’ériger la province du Sourou en une région portant le même nom. Il y voit une opportunité d’un nouveau départ sur des socles solides et ce, dans l’acceptation de la différence et de la diversité comme de véritables leviers et atouts du progrès commun et du vivre -ensemble harmonieux.

« Cher (es) filles et fils du Sourou

C’est avec une grande satisfaction et un véritable enthousiasme que nous, filles et fils de la Province du Sourou, accueillons la décision prise par le conseil de ministres, en sa séance du 2 juillet 2025, de créer la région du Sourou.

Pour nous filles et fils de la province du Sourou l’acte posé par le gouvernement est d’une extrême importance. En effet, si cette décision, légitimement attendue, est salutaire, elle est, aussi, symbolique en ce qu’elle sonne la grande mobilisation des filles et fils de la province du Sourou autour de leur région afin d’y focaliser les énergies pour son développement et, partant, celui du Burkina Faso tout entier.

Le CPCAS et l’ensemble des filles et fils de la province du Sourou mobilisés en son sein accueillent cette décision avec beaucoup de joie, mais aussi, avec un sens élevé de responsabilité et demeurent conscients qu’elle constitue une invite à l’ensemble des filles et fils de la région du Sourou, à se mobiliser pour prendre, ensemble et sans discrimination, aucune, leur destinée commune en main en tant qu’entité régionale.

C’est le lieu, pour nous de lancer un appel à toutes et à tous pour faire de cette décision gouvernementale, une opportunité de rassemblement, de construction et de consolidation du développement économique et social de notre région à une période cruciale de l’histoire de notre nation.

Nous voyons en cette décision, une opportunité d’un nouveau départ sur des socles solides et ce, dans l’acceptation de la différence et de la diversité comme de véritables leviers et atouts du progrès commun et du vivre -ensemble harmonieux.

Par conséquent, nous devons définitivement tourner les pages tristes et regrettables du passé et écrire sur la nouvelle tablette vierge qu’est cette région, une histoire pleine d’espoir, de prospérité, de fraternité qui aboutit au développement équitable et au progrès commun à l’échelle régionale, concourant qualitativement à l’édification d’un Burkina souverain, prospère et radieux pour les jeunes générations.

Nous devons, dorénavant, et davantage, faire de l’union, de l’entente, de la cohésion sociale et de la concorde, la clé de voûte de notre avenir commun dans la nouvelle région du Sourou.

Pour ce faire, comme un seul homme, accompagnons le gouvernement dans l’implémentation de cette nouvelle région du Sourou, résolument tournée vers un avenir de paix et de développement.

Nous témoignons notre gratitude à l’endroit de nos autorités et les rassurons de notre disponibilité à œuvrer pour l’ ancrage rapide et efficace de la nouvelle région du Sourou.

Ouagadougou le 02 juillet 2025.

*Pour le CPCAS le Président,

Youma ZERBO »

