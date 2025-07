BURKINA-EDUCATION-ECOLE-SUPERIEURE-SORTIE-PROMOTION

ENS/Cuvée 2025 : 2090 stagiaires sortent sous le signe de l’éducation et de la souveraineté

Koudougou, 27 juil. 2025 (AIB)–L’Ecole normale supérieure (ENS) a marqué un événement majeur ce samedi avec la cérémonie officielle de sortie de promotion de 2090 stagiaires, avec comme nom de baptême « Éducation et souveraineté ».

L’amphithéâtre 750 de l’Université Norbert Zongo a servi de cadre à cette célébration, placée sous le haut patronage de Bassolma Bazié, président de la commission nationale de la Confédération de l’alliance des États du Sahel, en présence de plusieurs membres du gouvernement parrains de l’événement.

Ils sont au nombre de 2090 stagiaires prêts à aller sur le terrain de l’éducation pour jouer leur partition, à travers différents corps à savoir des personnels d’enseignement, d’encadrement, d’animation de la vie scolaire, d’orientation scolaire et professionnelle.

C’est ce qu’a dit leur délégué, Barthélémy Kagambega, qui a également réaffirmé leur détermination à servir la nation, quelles que soient les lieux d’affectations : « Partout où nous serons affectés quelles que soient les conditions, nous resterons des éducateurs engagés pour l’avenir de notre chère patrie, le Burkina Faso. » Il a également présenté des doléances cruciales, notamment le mandatement effectif de tous les nouveaux enseignants dès octobre prochain et l’affectation des professionnels dans leurs zones de choix.

Le directeur général de l’ENS, Pr Ousseni So a exprimé sa satisfaction face à l’excellent taux global de réussite, atteignant 98,63%. Et d’attribuer cette performance à la mobilisation et à l’engagement de l’ensemble des acteurs de l’école.

Le patron de la cérémonie Bassolma Bazié, lui, a salué l’engagement du gouvernement en faveur de la formation des jeunes et exhorté les stagiaires à incarner pleinement les valeurs de leur promotion. « Nous sommes dans une période de lutte pour la reconquête de notre souveraineté. Cela nécessite des sacrifices, de l’intégrité et un fort engagement patriotique », a-t-il souligné, insistant sur l’importance de leur rôle dans cette dynamique nationale.

Le représentant des parrains, le ministre en charge de la Fonction publique, Mathias Traoré, a lancé aux stagiaires de bannir l’absentéisme, la médiocrité et la corruption, tout en formulant des vœux pour leur carrière : « Nous fondons l’espoir que vous serez des fonctionnaires passionnés, innovants et résilients face aux défis, des fonctionnaires patriotes, exemplaires et disponibles. »

La cérémonie a été ponctuée de moments significatifs, incluant la remise d’attestations, d’enveloppes et d’ordinateurs aux stagiaires les plus méritants. Des prestations artistiques ont également animé l’événement, ajoutant une touche festive. Des mots d’encouragement ont été prodigués aux nouveaux agents de l’État, appelés à apporter une contribution active et conséquente au système éducatif burkinabè.

A noter que la cérémonie a également bénéficié de la présence du Pr Adjima Thiombiano, ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, en tant que président de la cérémonie. Celui-ci ne pouvait que se réjouir des performances de l’ENS et de l’engagement des stagiaires pour une éducation de qualité au Burkina Faso. Le co-parrainage a été assuré par le ministre en charge de la Fonction publique, Mathias Traoré, le ministre de l’Enseignement de base, Jacques Sosthène Dingara, et le ministre de l’Enseignement secondaire, Pr Boubacar Savadogo.

Il y a également la présence d’éminentes personnalités dont le ministre en charge de la Justice et invité d’honneur, Me Edasso Rodrigue Bayala, ainsi que le gouverneur de la région de Nando.

Agence d’information du Burkina

PB/AS/ATA