En Afrique, le Burkina offre la seule opportunité pour investir de manière sûre, Capitaine Ibrahim Traoré

Ouagadougou, 10 oct. 2025 (AIB)-Le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a affirmé vendredi à des investisseurs que la Révolution progressiste populaire qu’il met en œuvre depuis trois ans, est peut-être la seule opportunité pour investir de manière sûre en Afrique, grâce à un arsenal juridique pour sécuriser les investissements et à la lutte sans merci contre la corruption.

« Nous sommes le seul pays en Afrique qui a déclaré la Révolution (progressiste populaire). Et c’est difficile peut-être pour un investisseur de comprendre ce qu’est la Révolution et comment investir en temps de Révolution. Mais je puis vous assurer qu’en Afrique, c’est peut-être la seule opportunité offerte pour investir de manière sûre », a déclaré le chef de l’Etat burkinabè le Capitaine Ibrahim Traoré.

Il s’exprimait vendredi soir à Ouagadougou, devant plusieurs investisseurs étrangers venus au premier forum investir au Burkina.

Le chef de l’État a d’abord salué le courage des participants qui ont choisi de venir au Burkina Faso « malgré les campagnes médiatiques occidentales présentant le pays comme invivable ».

Selon lui, ce forum représente une occasion de mieux comprendre la vision révolutionnaire qui guide désormais la gouvernance nationale.

Le Capitaine Traoré a dénoncé les dérives du passé, marquées par la corruption, les lenteurs administratives et les obstacles bureaucratiques qui décourageaient les investisseurs.

Il a assuré que ces pratiques appartiennent désormais au passé : « Quelqu’un n’a plus besoin de déposer un agrément et attendre des années ou de corrompre pour s’installer. Nous faisons les choses en toute transparence. »

Le Président du Faso a également indiqué que de nouveaux dispositifs juridiques ont été mis en place pour sécuriser les investissements, aussi bien nationaux qu’étrangers.

« La Révolution, elle est populaire, et elle protège tous ceux qui participent au développement du pays », a-t-il conclu, invitant les partenaires économiques à prendre part activement à la construction d’un Burkina Faso souverain et prospère.

Agence d’information du Burkina

ATA/bz