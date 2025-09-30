Dori : le 41ᵉ RIC remporte la 2ᵉ édition du tournoi Maracana Wardijam (le retour de la paix)

Dori, 28 septembre 2025 (AIB)-La deuxième édition du tournoi Maracana Wardijam, initié par l’association Burkina Rempart, a connu son épilogue le dimanche 28 septembre 2025 à Dori, avec la victoire du 41e RIC contre Islande.

En finale, l’équipe du 41ᵉ Régiment d’infanterie commando (RIC) a pris le dessus sur la formation dite « Islande », en s’imposant par 3 buts à 0. Une victoire nette au terme d’une rencontre disputée devant un public nombreux et enthousiaste.

Avec ce succès, le 41ᵉ RIC a décroché le trophée mis en jeu et confirmé sa suprématie dans cette compétition.

En plus du trophée, les vainqueurs ont reçu une enveloppe de 150 000 FCFA, des médailles et un jeu de maillots.

L’équipe finaliste, « Islande », est repartie avec 100 000 FCFA, un jeu de maillots et des casquettes.

La troisième place est revenue à Ajax, gratifiée de 75 000 FCFA, de t-shirts et de casquettes.

Les Anciens, arrivés quatrièmes, ont bénéficié d’une enveloppe de 50 000 FCFA assortie de t-shirts et de casquettes.

Quant aux huit autres formations participantes, elles ont chacune reçu 15 000 FCFA, des t-shirts et des casquettes, en guise de reconnaissance pour leur esprit de compétition et leur engagement.

Placée sous le thème : « Renforcer la cohésion sociale entre forces de défense et de sécurité (FDS) et populations civiles pour une paix durable dans la région du Liptako », cette 2ᵉ édition a regroupé 12 équipes de la ville de Dori.

Pour le promoteur de la compétition, Hama Maïga, secrétaire général de Burkina Rempart, cette initiative vise avant tout à rapprocher les FDS et les communautés locales :

« Cette coupe est une manière de raffermir les liens entre l’armée et les populations », a-t-il indiqué, avant de remercier les équipes, les autorités administratives et la population pour leur mobilisation.

Le représentant du parrain, Aboubakar Souman, a salué l’organisation et la qualité du jeu, promettant d’accompagner Burkina Rempart pour les prochaines éditions.

Le gouverneur de la région du Sahel, Abdoul Karim Zongo, a également encouragé l’initiative, en félicitant les organisateurs, les partenaires et l’ensemble des équipes participantes.

Il a rappelé que, dans un contexte marqué par le défi sécuritaire, le sport demeure un facteur essentiel de mobilisation, de résilience et de galvanisation des populations. Selon lui, ce tournoi contribue à renforcer la complicité entre l’armée et la nation afin de relever ensemble les défis sécuritaires.

En fédérant autour du ballon rond les forces de défense et de sécurité et les populations civiles, le tournoi Maracana Wardijam a réussi son pari : faire du sport un levier de cohésion sociale et de paix durable.

Le 41ᵉ RIC, vainqueur de cette édition, repart avec les honneurs. Mais au-delà du résultat sportif, c’est l’esprit de fraternité et de solidarité qui sort grand gagnant à Dori.

Ali Mamoudou Maïga

AIB Séno