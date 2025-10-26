Djôrô : La Direction régionale de l’Éducation célèbre l’excellence scolaire à Gaoua

Gaoua, 25 octobre 2025 (AIB)-La Direction régionale de l’Éducation nationale, préscolaire, primaire et non formelle du Djôrô a organisé, samedi, sa journée régionale de l’excellence scolaire, édition 2025, dans l’amphithéâtre de l’INFPE de Gaoua.

Placée sous le patronage de Monsieur le Ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Roland Somda et de Monsieur le Ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat, Serge Poda, sous la présidence de Monsieur le Gouverneur de la région du Djôrô, Siaka Barro et le parrainage de Leurs Majestés les Chefs de canton de Gaoua et d’Irdiaka, la cérémonie a connu la présence des autorités administratives, militaires, coutumières et religieuses.

Elle s’est tenue sous le thème : « Promotion de l’excellence scolaire et renforcement de la résilience éducative pour un développement endogène du Djôrô ».

M. Barro a salué le mérite des enseignants et leur résilience. Il a également félicité les élèves qui, par leurs efforts, ont permis d’obtenir d’excellents résultats. Le gouverneur a invité les autres enseignants à redoubler d’ardeur au travail afin de figurer, l’année prochaine, parmi les lauréats.

« Mon souhait est que la région du Djôrô soit parmi les meilleures régions du Burkina Faso en termes de résultats scolaires durant l’année 2025-2026. Nous mettrons tout en œuvre pour les accompagner afin qu’ils puissent travailler dans les meilleures conditions », a-t-il ajouté.

Selon le Directeur régional de l’éducation nationale, préscolaire, primaire et non formelle du Djôrô, Sié Palé, l’organisation de cette journée poursuit trois objectifs principaux : reconnaître le mérite des acteurs du système éducatif (élèves, enseignants et encadreurs pédagogiques), susciter une saine émulation et améliorer les performances globales de la région, avec l’ambition de dépasser le taux de réussite actuel de 88,49 % lors des prochaines sessions.

« J’en appelle à l’engagement et à la résilience de tous les acteurs du système éducatif, afin que nous fassions de l’année scolaire 2025-2026 une réussite, malgré le contexte difficile », a-t-il déclaré.

Les distinctions ont concerné le meilleur enseignant de chacune des quatre provinces de la région, les meilleurs élèves (une fille et un garçon par province), les élèves en situation de handicap, les meilleurs opérateurs de saisie, les Circonscriptions d’Éducation de Base (CEB) ayant obtenu un taux de succès supérieur à 95 %, ainsi que les meilleurs animateurs des centres d’alphabétisation.

Les meilleurs Centres d’Éveil et d’Éducation préscolaire (CEEP) et les nouveaux Centres d’Éducation de Base Non Formelle (CEBNF), confrontés à des difficultés matérielles, ont reçu des vivres.

Les prix étaient composés de motos, vélos, kits scolaires, attestations de reconnaissance, cartons de rames et sacs de riz.

Agence d’Information du Burkina

MS /ata