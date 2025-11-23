Burkina – Djôrô – CNAVC – soutien – MPSR II

Djôrô : La CNAVC section Djôrô commémore en différé l’an 3 du MPSR II

Gaoua, 22 nov. 2025 (AIB) – La Coordination nationale de la vieille citoyenne (CNAVC), section Djôrô, a organisé une marche-meeting ce samedi pour commémorer l’an III du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR II) et réaffirmer son soutien au capitaine Ibrahim Traoré et à l’Alliance des États du Sahel (AES).

Partis de la place de la Nation de Gaoua, les manifestants ont rallié le monument Thomas Sankara avant de rejoindre le gouvernorat où un message a été remis aux autorités régionales.

Dans son discours, le président de la CNAVC section Djôrô, René Hien, a rendu un vibrant hommage au chef de l’État. Il a salué les efforts du capitaine Traoré pour avoir restauré la souveraineté, la sécurité et l’indépendance du Burkina Faso.

Il a exprimé sa gratitude envers les Forces de défense et de sécurité, les Volontaires pour la défense de la patrie et l’ensemble des martyrs de la nation.

« Les réformes engagées depuis trois ans par le MPSR II ont permis de renforcer les capacités opérationnelles de l’armée, d’affiner les stratégies sur le terrain et de redonner confiance au peuple », a-t-il affirmé.

La CNAV a également a salué les efforts du gouvernement pour reprendre le contrôle des ressources naturelles, notamment minières, et réduire la dette publique afin de relancer l’économie nationale.

Elle a cependant appelé à rester vigilants face à la désinformation et exhorte chaque citoyen à la discipline, au patriotisme et à la solidarité, tout en invitant particulièrement la jeunesse à se mobiliser pour relever les défis du moment.

« Personne ne viendra développer le Burkina à la place des Burkinabè », a-t-il conclu.

Représentant le gouverneur du Djôrô, le haut-commissaire du Poni, Bepampo Ouoba, a salué l’initiative de la CNAVC et la forte mobilisation de la jeunesse du Djôrô.

« Cet engagement constitue une source d’énergie inépuisable pour soutenir l’action des dirigeants. Le peuple est une source d’énergie intarissable dans notre marche radieuse vers un avenir meilleur », a-t-il indiqué.

Il a assuré que le message transmis sera relayé aux autorités compétentes et a encouragé les jeunes à poursuivre leur implication, notamment dans la mise en œuvre de l’initiative présidentielle Faso-Mêbo, déjà en cours dans la région.

Le haut-commissaire a conclu en félicitant les organisateurs pour leur mobilisation et leur sens du civisme.

