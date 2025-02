Burkina – Projet – Visite – Réalisations

Développement : « Le PCRSS a redonné l’espoir aux populations de vivre », Gouverneur du Centre-Nord

Kougoussi, 19 fév. 2025 (AIB) – Le gouverneur de la région du Centre-Nord, le colonel-major Zoewendmanego Blaise Ouédraogo, a indiqué mercredi que le Projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel du Burkina Faso (PCRSS-BF) a redonné de l’espoir de vivre aux Personnes déplacées internes (PDI) et aux populations hôtes vulnérables.

« Nous avons pu constater depuis hier, mardi, sur le terrain, des infrastructures de qualité réalisées par le Projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel du Burkina Faso (PCRSS-BF). Nous avons vu des magasins connexes avec des bureaux, des forages, des motopompes allouées, des machines à coudre, etc. », a affirmé Zoewendmanego Blaise Ouédraogo.

Le colonel-major Ouédraogo, par ailleurs gouverneur de la région du Centre-Nord, a précisé que les réalisations du projet ont redonné de l’espoir aux populations, notamment aux personnes déplacées internes (PDI) et aux populations hôtes vulnérables, qui tentent de survivre dans cette situation difficile.

Le premier responsable de la région s’exprimait mercredi à Kougoussi, à la fin d’une tournée sur les réalisations du PCRSS dans sa zone de compétence.

Il a expliqué que le projet a soutenu les premières actrices des bas-fonds, notamment dans la commune de Korsimoro, pour la culture de contre-saison, en leur fournissant un groupe électrogène.

Pour lui, comparativement à d’autres projets, les réalisations du PCRSS répondent aux attentes et préoccupations exprimées par les populations à la base.

« Le projet a impliqué tous les acteurs depuis la conception et il est essentiel de revenir sur le terrain pour constater ce qui a été réalisé au profit des populations », a soutenu le gouverneur.

Blaise Ouédraogo dit apprécier également la prise en compte de l’aspect environnemental par le projet. Il a exhorté les bénéficiaires des magasins de stockage de céréales, des intrants et du groupe électrogène à mettre en place un système de cotisation en cas de réparation de leurs équipements.

Dans un village réinstallé il y a à peine un an, dans la commune de Kougoussi, le gouverneur et les acteurs du projet ont visité deux magasins de stockage de céréales, une extension d’infrastructure éducative comprenant trois salles de classe, ainsi qu’un parc de vaccination des animaux.

À Kougoussi-ville, ils ont constaté la construction de 25 boutiques de rue, actuellement en cours de finition, ainsi que l’extension de trois salles de classe fonctionnelles, qui accueillent déjà des élèves.

La visite s’est achevée dans la commune de Sabcé, où le gouverneur et sa délégation ont visité un magasin de stockage de céréales opérationnel et un centre de formation en couture, équipé de matériel et destiné à 30 femmes PDI, grâce à l’appui du PCRSS.

Le président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Kougoussi, Abel Dayamba, a souligné que les boutiques sont très prisées dans la ville, et que ces 25 nouveaux espaces commerciaux seront un atout majeur pour la communauté.

« La construction de ces boutiques permettra de réduire la pression de la demande et de satisfaire certains besoins des populations », a confié M. Dayamba.

Le PDS de la commune de Sabcé, Aristide Djirga Bado, a, quant à lui, salué l’initiative du projet visant à doter les femmes en matériel de couture.

À l’écouter, le PCRSS demeure l’un des partenaires privilégiés du développement de sa commune.

« Le projet nous accompagne non seulement dans la réalisation d’infrastructures, mais aussi dans le soutien des PDI et des populations hôtes », a ajouté M. Bado.

« Grâce aux équipements du PCRSS, nous pouvons subvenir à nos besoins, scolariser nos enfants et aider nos maris », a témoigné Jacqueline Ouédraogo, une des bénéficiaires du centre de Sabcé.

Elle a également sollicité un accompagnement supplémentaire en matériel de couture, ainsi qu’un terrain et du coton pour mieux exercer leur métier de tissage.

