Développement de Ramongo : la commune mise sur l’appui de ses ressortissants

Ramongo, 30 août 2025 (AIB)-La commune de Ramongo dans la province du Boulkiemdé, a tenu, samedi dernier, une rencontre avec ses ressortissants de Bobo-Dioulasso, Koudougou et Ouagadougou, dans le but de renforcer les liens et de discuter de projets de développement.

Initiée par la délégation spéciale de la commune, cette réunion visait à solliciter l’appui de la diaspora intérieure pour soutenir des activités essentielles.

Les responsables locaux ont présenté les initiatives en cours et les besoins pressants de la commune, notamment dans les secteurs de l’éducation, de la santé, des infrastructures de base et de l’autonomisation des femmes et des jeunes.

Ils ont mis en lumière la possibilité de parrainer ces projets pour les concrétiser.

Les associations de ressortissants ont chaleureusement accueilli cette initiative, confirmant leur attachement à la commune et leur volonté de s’impliquer à son développement. Ils ont également proposé la création d’un cadre de collaboration permanent pour optimiser la coordination et l’efficacité des actions.

La rencontre a abouti à des engagements concrets. L’Association des ressortissants de Ramongo à Ouagadougou parrainera la coupe du proviseur du lycée communal, celle basée à Koudougou soutiendra l’OSEP et l’association des ressortissants à Bobo s’engagera pour le programme d’excellence scolaire.

En plus de ces parrainages, il a été décidé d’organiser une rencontre biannuelle pour assurer un suivi régulier des projets et échanger sur d’autres initiatives de développement.

Le chef de Kabinou et vice-président de la délégation spéciale a conclu la rencontre en saluant l’engagement et la solidarité des participants.

Cet événement a marqué un pas important vers un développement participatif, où les fils et filles de Ramongo, qu’ils vivent sur place ou ailleurs, sont mobilisés pour l’avenir de leur commune.

Agence d’information du Burkina

