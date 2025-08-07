Des détenus de Koudougou s’engagent dans des travaux d’intérêt général

Koudougou, 7 août 2025 (AIB)-Une nouvelle initiative gouvernementale a été lancée au Burkina Faso pour faciliter la réinsertion des détenus tout en contribuant au développement du pays.

Dans la cité du Cavalier rouge, le lancement a eu lieu mercredi, en présence du président de la délégation spéciale de la commune, Amédée Paré, du directeur de la MACK, ainsi que des directeurs provinciaux des Infrastructures et des Eaux et Forêts du Boulkiemdé.

Nommée Initiative d’appui aux travaux à haute intensité de main-d’œuvre en milieu carcéral, elle permet à des prisonniers de participer à des chantiers d’utilité publique.

Lancée le 6 août à Ziniaré, cette initiative est désormais opérationnelle dans toutes les maisons d’arrêt et de correction du pays. Mercredi dernier, la Maison d’arrêt et de correction de Koudougou (MACK) a officiellement déployé ses premiers détenus sur le terrain.

Pour cette première phase, 500 détenus de différents centres pénitentiaires ont été sélectionnés. Choisis en fonction de leur bon comportement et de la nature de leur peine, ils bénéficient d’une remise de peine en échange de leur participation à des travaux d’intérêt général.

Ils seront répartis dans 22 communes du pays.

À Koudougou, comme ailleurs, les détenus se verront confier diverses tâches : curage de caniveaux, évacuation des ordures, débroussaillage d’espaces publics et plantation d’arbres. Ces actions visent à améliorer le cadre de vie des habitants tout en offrant aux détenus une opportunité concrète de réinsertion sociale.

Selon le président de la délégation spéciale, Amédée Paré, cette initiative représente un atout majeur pour la communauté et les personnes condamnées, car elle combine l’amélioration du cadre de vie et la préparation des détenus à leur retour dans la société.

Agence d’information du Burkina

