Délégation spéciale régionale du Nord : Plus de sept milliards de FCFA pour la mise en œuvre du 3ᵉ PRD

Ouahigouya, 23 mai 2025 (AIB) – Les membres de la Délégation spéciale régionale du Nord se sont réunis en session extraordinaire ce vendredi 23 mai. Le président de l’organe chargé du développement régional, Thomas Yampa, et les membres statutaires ont examiné puis adopté le 3ᵉ Plan régional de développement (PRD) du Nord (2025-2029), et ont, à cette occasion, pris une délibération pour sa mise en œuvre.

La session s’est tenue au siège de l’institution à Ouahigouya. À l’ouverture de cette première session extraordinaire de l’année, le président Thomas Yampa a indiqué dans son discours que, face aux défis sécuritaires, à la nécessité de renforcer la cohésion sociale et la paix, ainsi qu’aux besoins de développement, et dans le but d’assurer une gouvernance transparente avec une feuille de route claire, la Délégation spéciale régionale a décidé, lors de sa 2ᵉ session ordinaire de 2024, d’élaborer un 3ᵉ Plan régional de développement (PRD) couvrant la période 2025-2029.

« Le Plan régional de développement (PRD) a pour objectif global de doter les autorités régionales, en particulier, et les autres acteurs, en général, d’un instrument opérationnel et consensuel, qui synthétise des objectifs clairs de développement et des actions cohérentes à exécuter sur cinq ans, en tenant compte des ressources, des potentialités disponibles ainsi que des contraintes qui freinent le développement de la région », a déclaré M. Yampa.

Le PRD 2025-2029, élaboré avec l’appui technique de Nonswaoga Conseils Services Prestations, en étroite collaboration avec la commission ad hoc du Conseil régional, est estimé à 7 002 218 000 FCFA. Ce document stratégique détaille les objectifs, les axes prioritaires, les résultats attendus, ainsi que la programmation physique et financière, et les mécanismes de mise en œuvre et de suivi-évaluation.

À l’unanimité, les membres de la Délégation spéciale ont validé par délibération la mise en œuvre du PRD.

La mobilisation des ressources étant le principal défi, il appartient désormais à la Délégation spéciale de faire preuve de dynamisme pour réunir les financements nécessaires. À cet effet, le président Yampa a exhorté tous les acteurs de la région à s’investir pleinement. Il a aussi remercié l’UNICEF et le Laboratoire Citoyenneté pour leur soutien financier à l’élaboration du plan.

Au cours de cette session, l’Association Formation Développement Ruralité (AFDR), dirigée par son Directeur exécutif Hamidou Ouattara, a présenté son programme d’investissement 2025-2029 en vue de la signature d’un protocole d’entente de partenariat dans ses domaines d’intervention : éducation, sécurité alimentaire, résilience des populations, gouvernance, urgence humanitaire, protection de l’environnement et promotion du genre.

Soumis à l’examen des membres, ce programme d’investissement, d’un coût global de 7 996 640 668 FCFA, a été bien accueilli comme opportunité d’accompagnement à la mise en œuvre du PRD 2025-2029 du Conseil régional du Nord.

