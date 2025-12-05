Confédération des États du Sahel : le Président Ibrahim TRAORÉ envoie deux émissaires chez son homologue malien

(Bamako, 5 décembre 2025). Une mission conduite par le Président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel (CN-AES) du Burkina Faso, Bassolma BAZIÉ, a été reçue ce jeudi 4 décembre par le Président de la Transition du Mali, Son Excellence le Général d’Armée Assimi GOÏTA, Président en exercice de la Confédération AES.

Les émissaires burkinabè sont porteurs d’un message du Président du Faso, Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, destiné à son homologue malien.

Selon M. BAZIÉ, ce message exprime avec force la fraternité, la solidarité et l’engagement du Burkina Faso pour le rayonnement de l’Alliance des États du Sahel.

Cette visite intervient à quelques jours du Sommet des Chefs d’États de la Confédération et s’inscrit dans la continuité des missions menées par la Commission nationale de l’AES afin de renforcer la coopération et l’unité au sein de l’espace sahélien.

Direction de la communication de la Présidence du Faso