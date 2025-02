Concours directs et professionnels 2025 : Le ministre Mathias Traoré échange avec la Commission nationale de pilotage

Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, #Mathias_Traoré, a échangé avec la Commission nationale de pilotage des concours, ce samedi 22 février 2025, à Ouagadougou.

L’organisation des concours directs et professionnels après l’autorisation d’ouverture donnée par le Conseil des ministres en sa séance ordinaire du mercredi 22 janvier 2025 était au menu des échanges.

Dans son mot introductif, le ministre Traoré a félicité les membres de la Commission nationale de pilotage pour l’organisation des sessions passées du recrutement des ressources humaines de l’Etat.

Il les a invités à maintenir le cap tout en étant dans une dynamique d’amélioration de l’organisation des concours de cette session.

Le Directeur général de l’Agence générale de recrutement de l’Etat (#AGRE), Samson Traoré, a présenté le chronogramme prévisionnel de l’organisation des concours 2025.

Les acquis et les innovations de l’arrêté fixant les taux et les modalités de prise en charge afférant à l’organisation des examens professionnels et des concours de recrutement dans l’administration publique ont été présentés aux membres de la Commission nationale de pilotage des concours.

Au terme des échanges, Mathias Traoré a salué l’engagement patriotique des membres de la Commission.

« Je vous demande de garder cet engagement pour une bonne organisation des concours 2025 », a-t-il lancé.

Cette année, le nombre de postes à pourvoir aux concours directs et professionnels est de 11 404 contre 11 320 en 2024, soit un accroissement de 0,74%.

Les 11 404 postes sont répartis à 4 348 pour les concours professionnels en 2025, contre 4 534 en 2024, et 7 056 pour les concours directs en 2025, contre 6 786 en 2024.

DCRP/MFPTPS