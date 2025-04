Burkina/Comoé-Prestation-Serment-Agents-Elevage

Comoé : 63 agents techniques de l’élevage et de santé animale de la DRAAH/Cascades prêtent serment

Banfora, 19 av. 2025, (AIB) – 63 agents techniques de l’élevage et de santé animale de la direction régionale de l’agriculture, des ressources animal et halieutique (DRAHA) des Cascades ont prêté serment, le vendredi 18 avril 2025 devant le Président du tribunal de grande instance (TGI) de Banfora.

Ils étaient au total 63 agents techniques de l’élevage et de santé animale de la dirdection régionale de l’agriculture, des ressources animales et halieutiques des Cascades à jurer devant le président du tribunal de grande instance (TGI) de Banfora de respecter la règlementation à chaque fois que des infractions sont constatées (denrées impropres à la consommation importées, vente de produits vétérinaires prohibés, vente de viande non inspectée, etc.) conformément à la loi 048 portant code de santé publique vétérinaire.

Selon le directeur régional de l’agriculture, des ressources animales et halieutiques des Cascades, Souobou Minyemba, cet acte satisfait à un devoir légal qui veut que tout agent commissionné pour l’inspection des denrées d’origine animales soit assujetti à un serment.

Ces agents devront donc veiller au respect de la réglementation en vigueur et faire le contrôle des produits d’origine animale et les médicaments vétérinaires, toute chose qui contribuera sans nul doute au développement du secteur de l’élevage tout en garantissant la santé des populations, a expliqué le Directeur régional en charge de l’agriculture et des ressources animale.

Aujourd’hui, est un jour spécial pour nous agents techniques de l’élevage et de santé animale. Nous sommes animés de sentiments de fierté et nous remercions tous nos amis, parents et connaissance qui sont venu nous soutenir, a affirmé Koumarami Karama, l’un des agents de la DRAHA/Cascades.

M. Karama a expliqué que cette prestation de service est un acte qui les invite à se soumettre à une bonne exécution des différentes missions qui leurs sont confiées qui sont entre autres : la protection de la santé animale, la préservation de la santé publique et en livrant des produits propres à la consommation aux populations et renflouer les caisses de l’Etat. Nous devons aussi travailler dans la légalité, dans la loyauté à ce qui concerne nos misons. A-t-elle ajouté.

Il a invité les populations à faire confiance aux agents techniques de l’élevage et de santé animale de la DRAHA/Cascades et à une bonne collaboration.

Agence d’information du Burkina

JPY/dnk/ata