Commune de Sabou: Issa Kaboré prend la tête du service de l’agriculture et de l’élevage

Sabou, (AIB)-Issa Kaboré a été installé le 10 mars 2025 au poste de chef de service Agriculture et élevage de la commune de Sabou, en remplacement de Djibril Tiénin.

Dans la matinée du lundi 10 mars 2025, la salle des fêtes de la commune de Sabou a accueilli la cérémonie de passation de service entre Djibril Tiénin et Issa Kaboré, en présence du Président de la délégation spéciale et de son équipe, du Directeur régional de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques de la région du Centre-Ouest et de son Directeur provincial, des autorités coutumières et religieuses, des forces militaires et paramilitaires, des directeurs et chefs de service, des CVD de Sabou, des producteurs et de nombreuses autres personnalités.

Dans son allocution, M. Tiénin a d’abord exprimé sa sincère reconnaissance à tous les chefs provinciaux et régionaux pour leur leadership et leurs précieux conseils, qui lui ont permis de surmonter les difficultés et d’atteindre les objectifs assignés en tant que chef de la zone de la commune de Sabou.

Il a ensuite laissé entendre que son départ vers sa nouvelle zone serait une occasion supplémentaire de mettre à profit ses acquis.

Il a enfin remercié sa famille, ses collaborateurs, les chefs de service, le Président de la délégation spéciale et son équipe pour leur accompagnement constant et leur franche collaboration, gage de sa réussite.

Pour le nouvel entrant, M. Issa Kaboré, c’est un privilège de marcher dans les pas de son prédécesseur, qu’il a qualifié de travailleur assidu.

Il a invité les responsables de la commune ainsi que les producteurs à l’accompagner dans l’atteinte de ses objectifs.

À cette occasion, le Président de la délégation spéciale de Sabou, M. A. KOARA, a tenu à féliciter M. TIENIN pour son esprit de collaboration et sa détermination, qui ont permis d’engranger d’importants progrès au sein du service.

Il a par ailleurs encouragé le nouvel entrant à suivre l’exemple de son prédécesseur afin d’assurer la réussite des chantiers en cours.

Il a enfin remercié l’ensemble des participants pour leur mobilisation, avec une mention spéciale pour le Directeur régional et le Directeur provincial de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques de la région du Centre-Ouest, dont la présence témoigne de leur attachement à la commune de Sabou.

Agence d’information du Burkina

DTP/ata