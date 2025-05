BURKINA / Nord – Ouahigouya – Ouvrages d’assainissement – Atelier de lancement

Commune de Ouahigouya : un projet structurant d’environ 14 milliards FCFA pour contribuer à l’assainissement et au drainage des eaux pluviales

Ouahigouya, 15 mai 2025 (AIB) – Dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique nationale de développement et du Plan d’action pour la stabilisation et le développement (PA-SD), la commune de Ouahigouya a bénéficié d’un financement de la Banque mondiale pour la construction d’ouvrages d’assainissement, de drainage des eaux pluviales et de voiries connexes. L’atelier technique de lancement des travaux s’est tenu le 14 mai 2025, sous la présidence du gouverneur de la région du Nord, Thomas Yampa.

Ce projet d’assainissement, au profit de la cité de Naaba Kango, qui concernera cinq secteurs de la ville de Ouahigouya, se veut une réponse proactive aux enjeux du développement urbain durable et de l’inclusion sociale dans un contexte de vulnérabilités croissantes.

Afin de permettre une bonne exécution du projet, un atelier technique de lancement a été organisé pour communiquer sur ses enjeux et les conditions nécessaires à l’atteinte de ses objectifs immédiats. Responsables de l’administration publique, personnes affectées par le projet, autorités coutumières, religieuses et associatives, ainsi que techniciens chargés de l’exécution des travaux ont pris part à cet atelier de sensibilisation.

Organisé par le ministère des Infrastructures et du Désenclavement, à travers le Projet de mobilité et de développement urbain des villes secondaires (PMDUVS) et l’Agence des travaux d’infrastructures du Burkina (AGETIB), en collaboration avec la Délégation spéciale de la commune de Ouahigouya, l’atelier visait à mettre tous les acteurs au même niveau d’information sur les enjeux du projet, afin d’établir un partenariat solide pour sa réussite.

Au cours de l’atelier, le coordonnateur du PMDUVS, Mathieu Lompo, a présenté la genèse du projet et les raisons du choix de la ville de Ouahigouya pour sa mise en œuvre. Le directeur général de l’AGETIB, Franck Ollo Hervé Kanzié, a quant à lui exposé les objectifs de l’atelier, les résultats attendus, le rôle des parties prenantes, les mesures d’accompagnement souhaitées, ainsi qu’une description technique des travaux.

Le projet, dont la mise en œuvre s’étalera sur 12 mois (hors saison pluviale), prévoit, d’ici au 8 juillet 2026, la réalisation de 24 kilomètres de caniveaux, le curage de 4 kilomètres de caniveaux existants, ainsi que l’éclairage de 10 kilomètres de rues dans la ville de Ouahigouya, pour un financement global de 13 816 555 442 FCFA.

Dans son discours d’ouverture de l’atelier, marquant également le lancement officiel des travaux, le gouverneur Thomas Yampa a souligné que le projet contribuera à améliorer les conditions de vie des populations de Ouahigouya. Il a, à cet effet, invité les entreprises chargées de l’exécution à veiller à la fluidité et à la sécurité de la circulation pendant les travaux, à préserver l’environnement et, surtout, à respecter les règles de l’art et les délais contractuels.

En rappel, le PMDUVS a été lancé à Bobo-Dioulasso le 5 avril 2025 par le chef du gouvernement burkinabè, Jean Emmanuel Ouédraogo, en présence du gouverneur de la région du Nord, Thomas Yampa, et du président de la Délégation spéciale de Ouahigouya, Amos Lankoandé. Trois villes sont concernées par ce projet : Bobo-Dioulasso, Kaya et Ouahigouya.

Agence d’information du Burkina

pn/ata