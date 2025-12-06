BURKINA-NANDO-SANTE-CHR-KOUDOUGOU-NUIT-PATIENT

CHR de Koudougou/Nuit du patient : un appel à la mobilisation des ressources pour le renforcement des infrastructures et de l’offre de soins

Koudougou, 6 déc. 2025 (AIB) – Le Centre hospitalier régional (CHR) de Koudougou a organisé vendredi soir, la première édition de sa « Nuit du patient », un événement majeur visant à mobiliser des ressources pour renforcer ses infrastructures et son plateau technique.

Présidée par le ministre de la santé, Dr Robert Kargougou, sous le thème, « amélioration de l’offre de soins du CHR de Koudougou : quelle stratégie de mobilisation des ressources endogènes ? », la cérémonie a réuni de nombreuses personnalités, dont le Grand chancelier, le Général de brigade Pingrenoma Zagré, ainsi que les autorités administratives, coutumières et les forces vives de la région.

Dans son allocution, le ministre Kargougou a salué l’engagement de la directrice générale et du personnel du CHR. Tout en annonçant le transfert imminent d’importantes ressources de l’État, il a lancé un appel aux filles et fils de la région pour atteindre l’objectif de plus de 850 millions de F CFA, nécessaires à l’amélioration du plateau technique. Il a rappelé l’attention particulière du Chef de l’État, le Président Ibrahim Traoré, aux questions de santé publique.

Le parrain, Razangnaaba Poulma, a souligné l’importance de l’investissement dans la santé, insistant sur le fait que le renforcement du système de soins est une responsabilité collective qui dépasse le seul cadre gouvernemental. « Quel que soit son statut, chacun finira un jour à l’hôpital », a-t-il affirmé, plaidant pour un engagement de tous (opérateurs économiques, autorités locales, communautés).

La directrice générale du CHR de Koudougou, Habibou Ouédraogo née Kaboré, a précisé que cette nuit était dédiée à l’honneur des patients et à la reconnaissance du personnel.

Les contributions exceptionnelles et les promesses de dons s’élèvent à des montants et des équipements qui transformeront l’offre de soins, notamment « 200 millions FCFA pour la construction d’un bâtiment de chirurgie ; 500 millions FCFA (virement) du ministère de la Santé ; un groupe électrogène de 600 KVA offert par le patronat de la région de Nando ; un électrocardiographe de plus de 2 millions FCFA offert par le Conseil régional de Nando ; un don de matériel médico-technique d’une valeur de 2 600 000 FCFA ; l’extension de la morgue, promise par le parrain ; des contributions en espèces totalisant 3 millions FCFA (1 million de la CAMEG, 1 million des participants, et 1 million de la collecte des téléphones mobiles) ».

Cette première édition marque un tournant, mobilisant la communauté et les autorités pour placer le CHR de Koudougou sur la voie d’une transformation durable de son offre de soins.

Agence d’information du Burkina

PB/AS/ATA