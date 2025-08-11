Chine- Séminaire-Formation-Journalisme

Chine: Des journalistes burkinabè partagent leurs expériences en production audiovisuelle à l’ère de l’intelligence artificielle

Pékin, 11 août 2025 (AIB)-Dans le cadre de la coopération bilatérale entre le Burkina Faso et la République populaire de Chine, il se tient du 11 au 21 août 2025 à Pékin, un séminaire de formation en production audiovisuelle à l’ère de l’intelligence artificielle au profit d’une vingtaine d’hommes et de femmes de médias (publics et privés) burkinabè.

La Chine partage, dans le cadre de cette coopération, son expérience en matière de presse avec le Burkina Faso. C’est dans ce contexte qu’une vingtaine de journalistes burkinabè sont présents en Chine pour renforcer leurs capacités en audiovisuel et échanger avec la partie chinoise sur le traitement de l’information.

La délégation burkinabè est conduite par M. Jean Noël Bonkoungou, chargé de mission au ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme.

Dans son discours, M. Bonkoungou a commencé par transmettre les salutations fraternelles des plus hautes autorités du pays des Hommes intègres au peuple chinois.

Il a salué l’excellente coopération qui existe entre les deux pays et qui s’est renforcée ces dernières années, avant d’exprimer les attentes de la délégation burkinabè en matière d’expériences dans le domaine des médias.

Pour conclure, il a souligné l’importance des médias dans le développement social, économique et politique des États.

Prenant la parole, Mme Zhou Jihong, directrice générale du département de la coopération internationale de l’Administration nationale de la radio et de la télévision chinoise, a exprimé sa reconnaissance à la délégation burkinabè.

Elle a rappelé que la Chine entretient d’excellentes relations avec les pays africains, en particulier le Burkina Faso. En effet, la Chine partage son savoir-faire dans les domaines culturels, technologiques et diplomatiques avec ses partenaires.

Dans le cadre de ce séminaire, la partie chinoise prévoit de présenter son expérience dans le domaine audiovisuel, notamment les évolutions technologiques telles que l’intelligence artificielle et le big data, appliquées au traitement de l’information et à la création de nouveaux contenus.

Il convient de noter que l’institut a déjà formé 6 740 journalistes de plus de 160 pays entre 2018 et 2024.

Agence d’Information du Burkina

BZ/ata