CHAN 2024: Le Burkina Faso rebondi avec une large victoire face à la Centrafrique (4-0)

Dar-Es-Salaam, 6 août 2025 (AIB)-Les Etalons A’ du Burkina Faso ont largement battu mercredi soir au stade Benjamin Mkapa de Dar-Es-Salaam, les Fauves du Bas-Oubangui de la République centrafricaine par le score de 4 buts à 2, se relançant dans la poule B à 5, du Championnat d’Afriuque des nations (CHAN KE-TZ-UG 2024), à constaté l’AIB.

L’équipe burkinabè s’est donnée un bol d’air avec cette victoire (4-2), après sa première sortie manquée face à la Tanzanie, l’un des trois pays hôte du CHAN. Après le 4-1-4-1 infructueux, l’entraîneur burkinabè Issa Balboné a essayé un 4-3-3 qui a fonctionné. Les Fauves centrafricains n’ont tenu qu’une mi-temps, tant l’équipe burkinabè a déroulé.

Après le but matinal de l’attaquant burkinabè Nasser Papus Ouattara (11e) les Centrafricains ont vite réagi en égalisant avec Sydney Tchibinda sur un somptueux coup franc (15e) avant la pause. C’est à la reprise que les Etalons A’, à l’usure, ont fait peser la balance en leur faveur.

Le Burkina Faso imprime une forte pression sur son adversaire qui craque: deux fautes commises dans la surface de réparation, fatales pour les Fauves. Les deux penaltys ont été marqués par Abass Guiro (61e) et le capitaine Patrick Malo (78e). Abdoul Karim Baguian sonnera le glas de la défaite centrafricaine avec un 4e but à la 84e minutes, avant que Ange Zoumara ne profite d’une facilité défense des Burkinabè pour marquer le 2e but des Fauves (90+5).

Dans la foulée, le milieu de terrain burkinabè Josaphat Ouattara, auteur d’une bonne prestation dans cette rencontre, a été élu homme du match par les techniciens de la Confédération africaine de football (CAF). Il a dédié ce trophée à sa maman à qui, il avait promis la victoire des siens.

« Ça été une fierté pour moi d’avoir été homme du match. C’est un trophée collectif. C’est l’aboutissement du bon travail qui a été fait. Je dédie ce trophée à ma maman qui a sans doute suivi le match et à qui j’avais promis la victoire ».

Issa Balboné satisfait de la prestation de ses poulains

L’entraîneur des Etalons A’, Issa Balboné, en conférence de presse a montré sa satisfaction quant à la prestation de ses joueurs.

On avait obligation de résultat et les enfants l’ont compris. Je suis satisfait de leur prestation. Il fallait gagner quelque soit la manière. On était mentalement gonflé à bloc », a dit le technicien burkinabè Issa Balboné en conférence de presse d’après-match.

Il y a eu la victoire certes, mais l’arbre ne doit pas cacher la forêt. Quelques déchets techniques ont été constatés sur le plan défensif. La passive défense burkinabè n’est pas exempte de tout reproche sur le 2e but centrafricain. Et pour coach Balboné, « nous allons travailler sur la transition défensive de notre équipe ».

Pour une première dans la compétition ça été une réussite pour les Centrafricains d’avoir pu tenir tête au Burkina Faso. « Pour un début je suis fier car c’est la première fois. On était venu découvrir. On a commis des erreurs qui nous ont coûté des buts. C’est pas la fin du monde », s’est exprimé l’entraîneur des Fauves Sébastien Ngato.

Il a par contre fustigé « la mauvaise utilisation de la VAR » qui, pour lui, est faite pour favoriser les grandes nations de football. Pour lui certaines fautes signalées par la VAR « n’étaient pas des nôtres ». Il a néanmoins reconnu que « le Burkina Faso est une équipe à respecter ».

Le Burkina Faso jouera son 3e match le 13 août prochain face à la Mauritanie, pendant que la Mauritanie sera face à la Centrafrique. Le CHAN 2024 se joue au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie du 2 au 30 Août.

Fiche technique du match Burkina Faso # Centrafrique

Mercredi 6 août 2025, stade Benjamin Mkapa de Dar-Es-Salaam (Tanzanie)

Match de poule B

Pelouse: bonne

Temps: doux

Spectateurs: 1000 environ

Arbitres: Bouchra Kaboubi (Maroc), assité de Diana Chikotesha (Zambie), de Omer Hamid Mohamed (Soudan) et de Mustapha Kechchaf (4e officiel, Maroc)

Arbitres VAR: Hamza El Fariq, assisté de Fatiha Jermouni (Maroc)

Avertissements:

Burkina Faso: Eléazar Ouattara (12e), Mohamed Guira (45+6)

Centrafrique: Sydney Chiffort Tchibinda (59e), Saturnin Ngarsouma (70e)

Exclusions:

Burkina Faso: Néant

Centrafrique: Néant

Buts:

Burkina Faso : Papus Nasser Ouattara (11e), Abass Guiro (pen 61e), Patrick Malo (pen 78e), Abdoil Baguian (84e)

Centrafrique: Sydney Chiffort Tchibinda (13e), Ange Zoumara (90+5)

Les équipes

Burkina Faso: Ladji Sanou-Abass Guiro, Patrick Malo (cap), Kalifa Nikiéma-Abdoulaye Touré, Eléazar Ouattara, Issouf Kaboré-Abdoul Karim Baguian, Nasser Ouattara, Romain Atiou. Coach: Issa Balboné (BFA)

Centrafrique : Saturnin Ngarsouma – Cyrille Judicaël Kokpakpa-Boko, Flory Jean Michael Yangao, Cherubin Merlus Basse-Zokana (cap), Isaac Michael Souango – Melky Jerede Ndokomandji, Sydney Chiffort Tchibinda – Zoumara Tangué Ange, Kogbeto Dimitri. Coach Sébastien Ngato.

