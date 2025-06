BURKINA-CENTRE-OUEST-ENVIRONNEMENT-JOURNÉE-CÉLÉBRATION

Centre-Ouest/Journée mondiale de l’environnement : plusieurs activités au programme

Koudougou, le 14 juin 2025 (AIB) – La région du Centre-Ouest a célébré en léger différé, la Journée mondiale de l’environnement (JME) 2025, à travers plusieurs activités, du jeudi 12 au samedi 14 juin 2025, a constaté l’AIB.

Cette initiative s’inscrit pleinement dans la vision du gouvernement burkinabè, qui a érigé la préservation de l’environnement au rang des priorités nationales. Les autorités régionales ont salué la pleine réussite des activités programmées, notamment grâce à une forte adhésion de la population.

La JME 2025 a été ponctuée par une série d’événements clés, conçus pour sensibiliser et mobiliser. Le coup d’envoi a été donné le jeudi 12 juin avec une conférence publique sur des thématiques cruciales telles que le péril plastique et le concept des éco-quartiers, offrant des perspectives innovantes pour un développement plus durable.

Un accent particulier a également été mis sur la Loi N°045/ALT du 30 décembre 2024, qui régit l’utilisation des emballages et sachets plastiques au Burkina Faso, afin d’informer le public sur les nouvelles régulations en vigueur.

Le point culminant de cette célébration a été l’action de salubrité d’envergure menée dans la matinée du 14 juin. Et ce sont les sites du groupement de gendarmerie, de la brigade territoriale et de la compagnie de gendarmerie de Koudougou qui ont été pris d’assaut par les corps constitués, à cet effet.

A noter que des volontaires et associations se sont également mobilisés sur d’autres sites à Koudougou et simultanément dans les trois autres provinces de la région. Cette action coordonnée a permis de concrétiser, sur le terrain, l’aspiration commune à un environnement assaini pour le bien-être de tous.

Les autorités présentes notamment le Haut-Commissaire du Boulkiemdé, Salimata Ouedraogo/Sanou, représentant le gouverneur, le préfet président de la délégation spéciale de Koudougou, Amédée Paré, le directeur régional de l’Eau et de l’Assainissement, Mamoudou Kandé, et le chargé de missions de la présidence du Faso dans le Centre-Ouest, Pema Neya, ont unanimement salué l’implication massive de la population. Les autorités ont profité de l’occasion pour inviter les citoyens à maintenir cet élan de veille éco-citoyenne pour un cadre de vie débarrassé des déchets plastiques.

Les responsables de la gendarmerie, quant à eux, ont exprimé leur profonde gratitude aux organisateurs et aux corps constitués qui sont venus mouiller le maillot dans leurs locaux.

Profitant de l’occasion, le président de la délégation spéciale communale a interpellé sur l’urgence à préserver les caniveaux d’évacuation des eaux de tout encombrement, pour permettre un ruissellement sans ambages des eaux par ces temps d’hivernage.

Agence d’information du Burkina

