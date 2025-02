BURKINA-EDUCATION-REFORMES-SENSIBILISATION-PATRIOTISME

Centre-Ouest : Bienzi Didier Paré exhorte les acteurs du Lycée départemental de Tenado au patriotisme

Tenado, 11 fév. 2025 (AIB) – Le directeur régional de l’Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique du Centre-Ouest, Bienzi Didier Paré, a séjourné mardi au lycée départemental de Tenado dans le Sanguié, où il a encouragé et exhorté les acteurs à faire siennes, les innovations entreprises depuis cette rentrée scolaire.

Dans ce lycée qui a ouvert ses portes au cours de l’année scolaire 1987-1988, le directeur régional a tenu, ce mardi 11 février 2025, à assister à la cérémonie solennelle de montée du drapeau, dès 7h30. Tout l’établissement s’est mobilisé à cet effet.

Saisissant la balle au bond M. Paré s’est adressé à l’ensemble des acteurs présents. Dans cette adresse, il a invité les élèves à suivre avec assiduité et discipline les activités d’enseignement et d’apprentissages, à se préparer aux métiers afin d’être des bâtisseurs de la patrie. Il a indiqué que le drapeau appelle chaque citoyen à apporter sa pierre à l’édification de la nation.

Aussi, s’adressant au personnel à qui il a rendu un vibrant hommage, il a rappelé la nécessité d’asseoir dans le dialogue et le dévouement, une vision commune pour la mise en œuvre réussie des réformes et innovations notamment l’Approche par les compétences (APC) et l’enseignement de l’éducation civique pour faire du système éducatif un véritable levier de transformation sociale et économique du Burkina Faso.

Au tour des travailleurs, les échanges ont porté sur les fiches d’identification des acteurs aux examens scolaires, le mode d’évaluation au baccalauréat et de l’éducation civique dont les modules consolidés ont été mis à la disposition des enseignants pour faciliter son enseignement, a laissé entendre le directeur régional.

Pour cette année scolaire 2024-2025, le lycée départemental de Tenado, avec à sa tête l’administrateur des lycées et collèges, Lassané Bagaya, compte plus de 900 élèves répartis dans 18 classes.

Agence d’information du Burkina

