Kuilsé/Délégation spéciale régionale : L’orientation du budget 2026 au cœur de la 3ème session ordinaire

Kaya, 24 septembre 2025-La Délégation spéciale régionale du Centre-Nord a tenu sa troisième session ordinaire le mercredi 24 septembre 2025. Consacrée à l’orientation budgétaire, elle a permis de prendre des délibérations et de renforcer les connaissances des participants.

Cette session a offert à la Délégation spéciale régionale du Centre-Nord l’occasion d’analyser les priorités et les grands axes de la stratégie financière pour l’année 2026.

Pour le Colonel-Major Z. Blaise Ouédraogo, président de la Délégation spéciale régionale, les orientations retenues permettront de répondre au mieux aux attentes des populations, tout en tenant compte du contexte économique et des directives définies par l’État.

Plusieurs délibérations ont été adoptées. Le retrait de la Région de l’Association internationale des régions francophones (AIRF), dont elle est membre depuis 2007, a été acté. La composition, les attributions et le fonctionnement des commissions permanentes de la Délégation spéciale régionale ont également fait l’objet d’échanges, d’amendements et d’adoption. La dernière délibération a porté sur l’autorisation de signature d’un protocole d’accord relatif à la mise en œuvre du programme d’appui du Fonds pour l’Alphabétisation et l’Education Non-Formelle (FONAENF).

Des communications ont aussi été présentées sur la circulaire budgétaire 2026 des collectivités territoriales, la situation nutritionnelle dans la région, la stratégie de mobilisation optimale des ressources, le civisme fiscal ainsi que la carte universitaire du Burkina Faso. Elles ont permis d’outiller davantage les membres de la DSR.

Cette session de 24 heures a enregistré la présence de 60 enfants venus découvrir la Délégation spéciale régionale du Centre-Nord. Encadrés par des spécialistes de la petite enfance, ils ont suivi avec attention le déroulement des travaux de bout en bout. La veille, ils avaient eu droit à des échanges directs avec le Colonel-Major Z. Blaise Ouédraogo sur les missions de l’institution régionale. Selon les encadreurs, cette immersion s’inscrit dans le cadre des activités des clubs d’enfants mis en place dans plusieurs communes de la région.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

AIO/ata