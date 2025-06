Burkina – Examens scolaires – Lancement

Centre : Le gouverneur Bassinga lance la session 2025 des examens scolaires

Ouagadougou, 3 juin 2025 (AIB) – Le gouverneur de la région du Centre, Abdoulaye Bassinga, a procédé ce mardi matin au lancement régional de la session 2025 des examens scolaires du CEP, BEPC, BEP et CAP. La cérémonie a eu lieu au jury 3 du CEP, à l’école Sondogo, qui accueille 337 candidats.

La session 2025 des examens scolaires est officiellement lancée dans la région du Centre.

Il s’agit du Certificat d’études primaires (CEP) et du concours d’entrée en 6ᵉ, du Brevet d’études du premier cycle (BEPC), du Brevet d’études professionnelles (BEP) et du Certificat d’aptitude professionnelle (CAP).

Dès 6h30, les surveillants des salles de composition ont procédé à l’appel des candidats.

Le gouverneur de la région du Centre, Abdoulaye Bassinga, accompagné de Maurice Konaté, président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, est allé encourager les différents candidats au centre de Sondogo.

« Aucune difficulté n’a été signalée. C’est l’occasion pour nous de saluer les efforts humains et financiers consentis par le gouvernement », a rassuré le gouverneur.

M. Bassinga a souhaité bonne chance à l’ensemble des candidats.

Adjarata Sawadogo, directrice régionale de l’Éducation préscolaire, primaire et non formelle de la région du Centre, a marqué sa satisfaction quant à la préparation des différents examens et concours scolaires.

« Nous n’avons pas eu de grandes difficultés au cours de la préparation de cette session 2025 », s’est-elle réjouie.

Chéridane Bado, candidate au CEP, décomplexée avant le début de la composition, s’est dite confiante.

Dans la région du Centre, 76 451 candidats sont inscrits au CEP.

Dr Dénis Vimboué, directeur régional de l’Enseignement et de la Formation professionnelle et technique du Centre, a également rassuré quant au bon déroulement de la session.

Au niveau régional, 60 418 candidats sont inscrits au BEPC, 15 056 au BEP/CAP et 38 653 à l’examen du baccalauréat.

À 7h20, les officiels ont présenté les enveloppes scellées contenant les sujets de composition aux candidats. Le top départ a été donné 10 minutes plus tard.

Agence d’information du Burkina