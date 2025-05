Centre-Est : les stagiaires de l’ENESA en immersion pour s’offrir une expérience d’apprentissage pratique et compléter leurs connaissances théoriques

Tenkodogo, 17 mai 2025 (AIB) – Les stagiaires de l’École nationale de l’élevage et de la santé animale (ENESA) ont organisé, en partenariat avec l’administration de l’école, un voyage d’étude qui a pris fin samedi à Tenkodogo.

Cette immersion, qui a duré quatre jours, avait pour objectif de renforcer les compétences pratiques des stagiaires dans des structures modèles agro-pastorales et halieutiques.

Selon Dah Sié, élève ingénieur d’élevage en première année et délégué général de l’école, « nous avons organisé cette caravane qui a débuté par la visite de la Centrale d’achat de médicaments vétérinaires et des cases flottantes, une innovation dans le domaine de la pisciculture, au barrage de Loumbila. Ensuite, nous avons visité le marché à bétail et l’unité d’embouche de Pouytenga. À Tenkodogo, nous avons pu visiter la ferme intégrée de Marcel Minoungou, une SCOOP de veuves qui font de l’embouche bovine. À Bagrépôle, nous avons visité le site de production d’aliments, et nous terminons par une conférence animée par une personne avertie qui œuvre dans la production animale, pour un partage d’expérience avec les futurs entrepreneurs agricoles que nous sommes.

Les quatre jours n’ont pas suffi, nous n’avons pas pu visiter le Centre écotouristique de Bagré ni l’unité de production d’engrais de Koupéla. Du reste, je puis vous dire que 95 % des objectifs ont été atteints. »

Pour Tinssara Souratié, agente technique d’élevage et de santé animale, « cette caravane a été très utile pour les hommes de terrain que nous sommes. J’exhorte les premiers responsables de l’ENESA à intégrer les voyages d’étude et de détente pour tous les élèves. »

L’élève technicien supérieur d’élevage Sénabou Dah a également apprécié la sortie : « Cette immersion est la bienvenue, parce qu’à côté de la théorie, nous voyons un peu la pratique. J’ai été touchée par les unités d’embouche de Pouytenga, qui démontrent qu’il est possible de se mettre ensemble et de travailler en communauté. Cette unité m’a beaucoup marquée et m’offre des idées pour d’autres opportunités. En plus de la théorie, il faut qu’on puisse voir et comprendre certains paramètres. »

Le conférencier Marcel Minoungou a déclaré : « Il y a beaucoup de place au Burkina pour les techniciens afin de créer des emplois d’avenir. Du reste, je souhaiterais que la jeunesse suive des formations professionnelles qui ouvrent les portes de l’emploi. Ce matin, nous avons essayé d’apporter, à notre manière, un peu de lumière, pour leur dire que c’est sur le terrain qu’on comprend mieux. »

Cette immersion dans la région du Centre-Est a été une occasion pour les stagiaires de consolider leurs acquis théoriques.

Agence d’Information du Burkina

SM/ata