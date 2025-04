FOOT-BFA-MAR-AFR-CAF-CANU17

CAN U17 Maroc 2025 : décrassage huilé après la victoire des Etalons cadets

Casablanca, 1er avr. 2025 (AIB) – Les Etalons cadets du Burkina Faso ont effectué mardi un décrassage bien fourni sur le terrain de l’Académie du Raja Athlétic club de Casablanca, avant le face à face jeudi contre l’Egypte, comptant pour la 2e journée des phases finales de la CAN U17, Maroc 2025, dans le groupe B.

Cette séance de décrassage sous la direction du coach Oscar Barro, s’est faite en atelier de récupération pour ceux qui ont eu assez de temps de jeu hier, et de renforcement pour les remplaçants. Le staff technique a animé les différents ateliers dans une bonne ambiance.

La seconde partie de la séance a été consacrée à l’analyse du système de jeu du prochain adversaire, l’Egypte. Cette partie a été l’occasion de faire un travail sur la précision des frappes devant les buts en phase offensive et aussi de récupération de la balle en phase défensive.

L’entraînement proprement dit pour préparer le match contre les jeunes Pharaons se fera demain, veille de match. C’est à l’issue de cet entrainement que le technicien burkinabè Barro mettra son dispositif en place pour contrer les Egyptiens au stade Laarbi Zaouli à 17h TU.

En cas de succès contre l’Egypte, le Burkina Faso accèdera au tour suivant et sera surtout qualifié pour la prochaine coupe du monde de la catégorie au Qatar. Avec 3 points (+1) le Burkina Faso occupe la 2e place du groupe B derrière l’Afrique du sud (3 pts+1). Le Cameroun et l’Egypte sont 3e et 4e, respectivement.

La CAN U17 Maroc 2025 se joue du 30 mars au 19 avril.

Agence d’information du Burkina

as/ata