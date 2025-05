Burkina-Mobilité-Développement

Burkina/Villes: Des acteurs outillés pour réussir un projet de mobilité et de développement urbain

Ouagadougou, 6 mai 2025 (AIB) – Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de la mobilité et de développement urbain des villes secondaires (PMDUVS), l’Agence des travaux d’infrastructures du Burkina (AGETIB) a organisé à Bobo-Dioulasso, un atelier technique de démarrage des travaux d’assainissement et de drainage des eaux pluviales de la ville, dans but de sensibiliser les acteurs du projet pour des résultats satisfaisants.

L’objectif principal de l’atelier technique est de sensibiliser les parties prenantes, notamment, les autorités locales, les services techniques, les concessionnaires et partenaires, afin de garantir la réussite du projet, a indiqué le directeur général de l’AGETIB, Ollo Franck Kansié.

Pour lui, au cours de la rencontre, un accent particulier est mis sur la collaboration avec les concessionnaires, notamment les opérateurs de téléphonie mobile disposant de réseaux de fibre optique.

Le Directeur général a, par ailleurs, souligné que l’atelier devrait permettre également de créer un cadre de concertation pour anticiper les opérations de déplacement des réseaux, minimiser les perturbations et garantir la continuité des services, afin d’éviter tout retard dans l’exécution du projet.

Les entreprises chargées de l’exécution des travaux ont été invitées à respecter les clauses contractuelles, notamment, en matière de qualité des ouvrages, de délais d’exécution et de respect des normes de sécurité.

« Ces travaux se déroulent en milieu urbain. Il est donc essentiel d’éviter toute nuisance pour les riverains, en respectant scrupuleusement les règles de l’art », a-t-il lancé.

Il ressort que le projet interviendra à Kaya, à Ouahigouya et à Bobo-Dioulasso. Selon les premiers responsables, il apportera une réponse conséquente aux défis de la mobilité et du développement urbain. La maîtrise d’ouvrage déléguée est assurée l’AGETIB.

Dans la ville de Sya, le projet prévoit la réalisation de plus de 20 km de canaux principaux d’assainissement, la réhabilitation de plusieurs ouvrages existants, la construction de 15 km de voiries connexes et l’installation de lampadaires solaires sur un linéaire de 14 km.

Le représentant du ministre en charge des Infrastructures, Abdoulaye Ouédraogo, a salué l’initiative qui, selon lui, s’inscrit dans la volonté des autorités de renforcer la résilience des villes secondaires face aux effets du changement climatique. Il a appelé les populations à une implication active pour la réussite du projet.

Pour sa part, le représentant du résident de la délégation spéciale de Bobo-Dioulasso, Moussa Sanou, a rassuré de l’engagement de la délégation spéciale à accompagner et à faciliter la mise en œuvre des travaux.

À l’issue de l’atelier, l’AGETIB et l’ensemble des parties prenantes ont réaffirmé leur volonté de jouer pleinement leur rôle pour faire de ce chantier un modèle de réalisation participative, au bénéfice des populations de Bobo-Dioulasso.

Agence d’information du Burkina