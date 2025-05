Burkina : Vers un pacte patriotique de la presse pour soutenir les Forces combattantes

Ouagadougou, 3 mai 2025 (AIB)-À l’occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse, le Conseil supérieur de la communication (CSC) a initié, ce vendredi, un atelier de réflexion sur l’engagement patriotique des médias dans un contexte de crise sécuritaire. Une initiative visant à jeter les bases d’un pacte patriotique de la presse burkinabè en faveur des Forces combattantes.

Placé sous le thème « Quelles contributions de la presse burkinabè dans la reconquête du territoire national et l’affirmation de notre pleine et entière souveraineté ? », l’atelier a réuni des responsables d’organisations professionnelles des médias (OPM), ainsi que des directeurs de publication issus d’organes publics et privés.

L’objectif affiché par le CSC est clair : encourager les médias à jouer un rôle plus actif dans la lutte contre le terrorisme, à travers une participation citoyenne plus engagée, tout en consolidant la souveraineté nationale et en accompagnant les efforts de développement endogène.

À l’issue des échanges, les participants ont convenu de l’élaboration prochaine d’un « pacte patriotique de la presse ». Un groupe restreint sera mis en place dans les jours à venir pour travailler sur les termes de référence de ce document, appelé à devenir une boussole éthique et professionnelle dans ce contexte de crise.

Le président du CSC, Louis Modeste Ouédraogo, a salué la qualité des travaux et l’engagement des participants.

« Nous avons pensé qu’au moment de la lutte pour les grandes causes nationales et humaines, les médias, bien qu’ils aient déjà apporté une contribution, pouvaient davantage s’impliquer. En tant que régulateur, nous sommes très satisfaits du déroulement de cet atelier», a-t-il dit.

Agence d’information du Burkina (AIB)

MZ/ata