Burkina/UNZ : La finale de La coupe du directeur de l’UFR LSH a tenu toutes ses promesses

Koudougou, le 28 juin 2025 (AIB) – Le terrain de l’Unité de formation et de recherche en lettres et sciences humaines (UFR LSH) de l’Université Norbert Zongo (UNZ) a servi de cadre, ce samedi, pour la grande finale de la première édition de la coupe du directeur de l’UFR LSH.

Devant un public nombreux, enthousiaste et engagé, l’événement a tenu toutes ses promesses, mêlant sport, convivialité et esprit académique.

Les festivités ont débuté dès 14h00 avec un match de gala original et très apprécié, opposant les enseignants aux étudiantes. Ce moment de partage et de rires a lancé l’après-midi sous le signe de la bonne humeur.

Le clou du spectacle est arrivé à 15h30, avec le coup d’envoi de la grande finale tant attendue. Le public a assisté à un affrontement palpitant entre les équipes des départements de Géographie et de Psychologie. Les deux formations, visiblement bien préparées et débordantes d’énergie, ont livré un beau spectacle sportif, témoignant de l’engagement et du talent des étudiants de l’UFR LSH.

Plusieurs invités de marque ont honoré de leur présence cette finale, parmi lesquels les Professeurs Issa Abdou Moumoula, ancien président de l’UNZ, et Moussa Bougouma, soulignant ainsi l’importance et la reconnaissance de cette initiative au sein de la communauté universitaire et au-delà.

À l’issue de la rencontre, le Dr Ernest Bassané, directeur de l’UFR LSH et instigateur de cette compétition, a exprimé sa grande satisfaction quant au succès de cette première édition.

Il a salué la manière dont la coupe a su conjuguer harmonieusement les valeurs sportives, la cohésion au sein de l’université et la promotion de l’excellence académique.

Placée sous le haut patronage du Pr Wendkouni Haoua Eugénie MAÏGA, présidente de l’UNZ, et du parrainage de Pèma Neya, chargé de mission de la présidence du Faso pour le Centre-Ouest, ainsi que du co-parrainage de Adama Ouedraogo, président de l’AAPDRD, cette finale a marqué les esprits.

Cette première édition de la coupe du directeur de l’UFR LSH s’achève donc sur une note très positive, laissant présager un avenir prometteur pour cette nouvelle tradition sportive et conviviale au sein de l’Université Norbert Zongo.

Agence d’information du Burkina

