Burkina : Une OSC appelle à assurer la liberté de circulation pour tous les peuples de l’espace AES

Ouagadougou, 6 fév. 2025 (AIB)-Le Conseil des jeunes de l’Alliance des Etats du Sahel (CJ.AES), a appelé, jeudi, les autorités de la Confédération de l’Alliance des Etats du Sahel (AES), à assurer la liberté de circulation pour tous les peuples de l’espace AES, afin d’instaurer un climat de solidarité entre les peuples.

Il est « impératif d’assurer la liberté de circulation pour tous les peuples de l’espace AES », a indiqué le Conseil des jeunes de l’alliance des Etats du Sahel (CJ.AES), dans une déclaration parvenue jeudi à l’AIB.

Pour le conseil, cette liberté est non seulement un droit fondamental, mais elle est également essentielle pour le rayonnement de notre union et pour le développement harmonieux de l’espace AES.

A cet effet, il est également impératif d’éviter les tracasseries superflues aux frontières qui entravent le déplacement des personnes et des biens, a-t-il fait savoir.

« Nous devons établir des procédures simplifiées et une coopération renforcée entre nos autorités. Cela permettra, non seulement, d’alléger les formalités administratives, mais également d’instaurer un climat de confiance et de solidarité entre les peuples », a-t-il ajouté.

Selon le CJ.AES, les enjeux de sécurité et de développement durable requièrent une collaboration étroite de toutes les couches sociales.

« Ensemble, nous pouvons bâtir des infrastructures adaptées, encourager les investissements interrégionaux et favoriser le tourisme, tout en respectant les normes de sécurité nécessaires », a conclu le Conseil.

Agence d’information du Burkina

