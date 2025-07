Burkina-Soutenance-Master-Innovation-Application-Detection-Maladies

Burkina : Une étudiante développe une application permettant de détecter de façon précoce les maladies des cultures

Ouagadougou, 15 juil. 2025 (AIB) – L’étudiante, Aïssata Doussou Dembélé, a défendu lundi à l’Université Joseph Ki-Zerbo, entièrement en anglais son mémoire de master en informatique appliquée au changement climatique, en proposant une application mobile basée sur l’intelligence artificielle dénommée « Crop Doctor », capable de détecter de façon précoce les maladies affectant l’arachide à partir d’images en vue d’améliorer la production de cette spéculation.

Le jury a jugé son travail satisfaisant et lui a attribué la note de 18/20.

« J’ai fait l’agriculture. Donc, je connais les difficultés du terrain. Je sais que si je développe une telle application, cela va être bénéfique pour les cultivateurs », a indiqué l’impétrante Aïssata Doussou Dembélé.

L’étudiante a défendu lundi à l’Université Joseph Ki-Zerbo, son mémoire de master en informatique appliquée au changement climatique sous le thème : « Développement d’une application pour détecter les maladies des plantes afin d’améliorer la prise de décision en Agriculture ».

Pour elle, le développement d’une application sur la production d’arachide se justifie du fait que cette spéculation de grande consommation, qui procure également des revenus importants aux paysans, fait face à différents défis notamment les effets néfastes du changement climatique et les maladies qui réduisent la production.

Mme Dembélé compte améliorer son innovation pour l’étendre à plusieurs spéculations.

Le président du jury, Pr Amadé Ouédraogo, a jugé le travail de l’étudiante « très original dont les perspectives sont l’amélioration de la production agricole, notamment pour ce qui concerne l’arachide ».

« Et si on arrive à développer une application qui permet de détecter très tôt l’apparition des maladies, cela permet de les prendre en compte et puis d’envisager une amélioration de la production », s’est-il réjoui.

Pr Ouédraogo a invité les autorités à prendre le relais de ce genre d’outils pour les rendre accessibles au plus grand public. Ainsi, cela va permettre, de son avis, d’améliorer la production agricole et d’aller vers la sécurité alimentaire.

« L’application s’est montrée plus que concluante avec 96% de précision pour la détection des maladies courantes comme l’alternariose, la rouille, la rosette et la tache foliaire », a souligné son directeur de mémoire, l’Enseignant-chercheur, Dr Zakaria Kiébré.

Pour lui, il s’agit d’un travail très innovant parce que dans le contexte du changement climatique, les producteurs font face à d’énormes défis notamment la gestion des maladies et des ravageurs des cultures.

« Jusqu’à présent, les producteurs utilisent toujours les méthodes conventionnelles notamment, les méthodes visuelles de détection des maladies. Ce qui n’est pas évident dans un contexte de changement climatique qui accélèrent la propagation des maladies et parfois aussi l’apparition d’un certain nombre de variantes dans les symptômes qui rendent difficiles l’identification visuelle des maladies », a soutenu Dr Kiébré.

De son avis, cette application va donc permettre aux spécialistes et non spécialistes, et aux producteurs de pouvoir détecter facilement les maladies.

L’application propose également de l’appui conseil qui va permettre non seulement d’identifier la maladie mais également de savoir la conduite à tenir, a-t-il expliqué.

« En somme, cette solution innovante renforcera la résilience des agriculteurs face aux maladies, améliorera la productivité et favorisera une agriculture intelligente et durable », s’est réjoui le président du jury.

Le jury, composé du président, Pr Amadé Ouédraogo, du directeur de mémoire Dr Zakaria Kiébré, du rapporteur, Dr Bouba Traoré et de l’examinateur, Dr Abel T. Nana a jugé le travail très satisfaisant et lui a attribué la note de 18/20

Agence d’information du Burkina

